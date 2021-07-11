İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye istediği golcü! Takvim.com.tr o ismi açıklıyor

Geçtiğimiz sezon gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı bu sezon çözmek isteyen Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın listesindeki golcü belli oldu. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayacak sarı-lacivertli ekipte listenin 1 numarasında Wahbi Khazri var.

11.07.2021 14:43 - Son Güncelleme: 11.07.2021 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





