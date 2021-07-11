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İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye istediği golcü! Takvim.com.tr o ismi açıklıyor

Geçtiğimiz sezon gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı bu sezon çözmek isteyen Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın listesindeki golcü belli oldu. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayacak sarı-lacivertli ekipte listenin 1 numarasında Wahbi Khazri var.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
11.07.2021 14:43 - Son Güncelleme: 11.07.2021 14:58
İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye istediği golcü! Takvim.com.tr o ismi açıklıyor

Fenerbahçe taraftarı dört gözle yeni transferleri bekliyor. TAKVİM, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak Fenerbahçe'nin listesindeki 1 numaralı golcü adayını açıklıyor.

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İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye istediği golcü! Takvim.com.tr o ismi açıklıyor

Sarı-Lacivertliler'de Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'nın, yönetime verdiği transfer listesinin en başında Fransa Ligi ekibi Saint Etinne'de forma giyen yıldız oyuncusu Wahbi Khazri yer alıyor.

İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye istediği golcü! Takvim.com.tr o ismi açıklıyor

Fenerbahçe 30 yaşındaki yıldız golcü Wahbi Khazri için önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacak.

İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye istediği golcü! Takvim.com.tr o ismi açıklıyor

Sarı-lacivertliler'in Portekizli teknik adamı Pereira oyun sistemine uyacağını düşündüğü yıldız oyuncunun kesinlikle transfer edilmesini istiyor.

İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye istediği golcü! Takvim.com.tr o ismi açıklıyor

Fenerbahçe yeni sezon öncesi Thiam ve Samatta ile yollarını ayırmayı planlıyor.