İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye istediği golcü! Takvim.com.tr o ismi açıklıyor
Geçtiğimiz sezon gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı bu sezon çözmek isteyen Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın listesindeki golcü belli oldu. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayacak sarı-lacivertli ekipte listenin 1 numarasında Wahbi Khazri var.
11.07.2021 14:43
- Son Güncelleme: 11.07.2021 14:58
Fenerbahçe taraftarı dört gözle yeni transferleri bekliyor. TAKVİM, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak Fenerbahçe'nin listesindeki 1 numaralı golcü adayını açıklıyor.
Sarı-Lacivertliler'de Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'nın, yönetime verdiği transfer listesinin en başında Fransa Ligi ekibi Saint Etinne'de forma giyen yıldız oyuncusu Wahbi Khazri yer alıyor.
Fenerbahçe 30 yaşındaki yıldız golcü Wahbi Khazri için önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacak.
Sarı-lacivertliler'in Portekizli teknik adamı Pereira oyun sistemine uyacağını düşündüğü yıldız oyuncunun kesinlikle transfer edilmesini istiyor.
Fenerbahçe yeni sezon öncesi Thiam ve Samatta ile yollarını ayırmayı planlıyor.