Conor McGregor - Dustin Poirier maçında şok! Tekme atarken bileği kırıldı
Son dakika haberi... Dövüş tutkunlarının merakla beklediği UFC 264'te (kafes dövüşü) Conor McGregor ile Dustin Poirier karşı karşıya geldi. Heyecanla beklenen maçın henüz başında rakibine tekme atmaya çalışan Conor McGregor'un ayak bileği kırıldı. Acı içerisinde yerde kalan dövüşçü karşılaşmayı bırakmak zorunda kaldı.
11.07.2021 10:06
- Son Güncelleme: 11.07.2021 10:06
Merakla beklenen UFC 264'te (kafes dövüşü) Conor McGregor - Dustin Poirier karşı karşıya geldi. Zorlu randevunun başında McGregor sol ayağını yere basarken bileğini kırdı, acı içinde kaldı.
MAÇIN BAŞINDA ŞOK!
Günlerdir sonucu merakla beklenen UFC 264'te (kafes dövüşü) Conor McGregor - Dustin Poirier kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın başında büyük şok yaşandı.
BİLEĞİ KIRILDI
Conor McGregor, karşılaşmanın henüz başında sol ayağını yere basarken acı içinde yerde kaldı. İrlandalı sporcunun bileği kırıldı.
AYAĞA KALKMAYI BAŞARAMADI
Acı içerisinde yere düştükten sonra ayağa kalkıp devam etmeye çalışan Conor McGregor, bunu başaramadı. Mücadele hakem kararıyla sona erdi.
SEDYEYLE SOYUNMA ODASINA GÖTÜRÜLDÜ
Maçın bitimiyle kafese giren sağlık görevlileri, Conor McGregor'un ayak bileğini sabitledi. İrlandalı sporcu sedyeyle soyunma odasına götürüldü.