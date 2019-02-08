Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddianamesi tamamlandı
Kadıköy'de 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
08.02.2019 12:43
- Son Güncelleme: 08.02.2019 12:48
TÜM ŞÜPHELİLER HAKKIDA SEYİRDEN MEN TEDBİRİNİN UYGULANMASI İSTENDİ
35 şüpheli için, "Yasak madde kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, bir şüpheli için adli para cezası talep edildi. İddianamede şüphelilerin tümü için kararla birlikte seyirden men tedbirinin uygulanması istendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan tarafından hazırlanarak İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, 19 Nisan 2018 tarihinde Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın, çıkan olaylar nedeni ile tatil edildiği anlatıldı.
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