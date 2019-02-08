Galatasaray'ın patronu Fatih Terim onun da fişini çekti (Futbolda yaşanan kavgalar)
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim onun da fişini çekti! 2018-2019 yılının ilk yarısı Galatasaray'da bir takım krizlerin yaşandığı bir dönem oldu. Önce Fatih Terim, Eren Derdiyok'u takımda istemedi. Ardından karın ağrısı nedeniyle maça çıkmayıp, Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz'in fişini çekti. Fakat bunlar Fatih Terim için hiçbir şey değil. Fatih Terim, oyuncuları ile yaşadığı anlaşmazlıklar ile ünlü. İşte Fatih Terim'in sorun yaşadığı o isimler.
08.02.2019 17:50
- Son Güncelleme: 08.02.2019 17:50
Galatasaray için 2018-2019 sezonunun ilk yarısı pek çok krize gebeydi. Fatih Terim önce Eren Derdiyok'u tek kalemde çizdi ardından Serdar Aziz'i takımdan gönderdi. Özellikle Serdar Aziz'in Maldivler tatili, Fatih Terim ile büyük bir kriz yaşamasına neden oldu. Ancak Fatih Terim'in oyuncularıyla yaşadığı ilk sorun bu değil.
Fatih Tekke, A Milli Takım kadrosunda yer almamasıyla ilgili bir soruya, 'Kariyerimde Avrupa Kupası ve Dünya Kupası'nda maç yok. Bu çok üzücü bir şey. Bunda adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuyu da çok fazla dillendiremiyoruz. Çünkü konu Milli takım. Kişisel bir şey yok. Milli Takım olduğu için de onlara dua ve başarılar dilemekten başka yapacak bir şey yok' yanıtını vermişti.
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