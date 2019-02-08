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Galatasaray'ın patronu Fatih Terim onun da fişini çekti (Futbolda yaşanan kavgalar)

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim onun da fişini çekti! 2018-2019 yılının ilk yarısı Galatasaray'da bir takım krizlerin yaşandığı bir dönem oldu. Önce Fatih Terim, Eren Derdiyok'u takımda istemedi. Ardından karın ağrısı nedeniyle maça çıkmayıp, Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz'in fişini çekti. Fakat bunlar Fatih Terim için hiçbir şey değil. Fatih Terim, oyuncuları ile yaşadığı anlaşmazlıklar ile ünlü. İşte Fatih Terim'in sorun yaşadığı o isimler.

08.02.2019 17:50 - Son Güncelleme: 08.02.2019 17:50
Galatasaray'ın patronu Fatih Terim onun da fişini çekti (Futbolda yaşanan kavgalar)

Galatasaray için 2018-2019 sezonunun ilk yarısı pek çok krize gebeydi. Fatih Terim önce Eren Derdiyok'u tek kalemde çizdi ardından Serdar Aziz'i takımdan gönderdi. Özellikle Serdar Aziz'in Maldivler tatili, Fatih Terim ile büyük bir kriz yaşamasına neden oldu. Ancak Fatih Terim'in oyuncularıyla yaşadığı ilk sorun bu değil.

Galatasaray'ın patronu Fatih Terim onun da fişini çekti (Futbolda yaşanan kavgalar)

'NEREDE? HALI SAHADA MI?'

Fatih Terim yönetimindeki Milli Takımımız, EURO 2008 elemelerinde Malta ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eriyor ve soyunma odasında Fatih Terim ile Fatih Tekke arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Galatasaray'ın patronu Fatih Terim onun da fişini çekti (Futbolda yaşanan kavgalar)

BU SÖZ MİLLİ TAKIM KAPILARINI KAPATTI

Fatih Terim'e yardımcılarından biri "Hocam, sana bu kolluk çok yakışıyor. Biz seni yıllarca bu kollukla seyrettik sahalarda" diyor. O sırada Fatih Tekke'den "Nerde seyrettiniz? Halı sahada mı?" esprisi geliyor.

Galatasaray'ın patronu Fatih Terim onun da fişini çekti (Futbolda yaşanan kavgalar)

Çok sinirlenen Fatih Terim, sinirli bir şekilde Fatih Tekke'ye, 'Ne dedin sen, öyle bir şaka yap ki, herkes birden gülsün." cevabını verdi. Fatih Terim, oyunun ikinci yarısında Fatih Tekke'yi oyundan aldı ve Fatih Tekke'nin Milli takım formasını gördüğü o gün, son günü oldu.

Galatasaray'ın patronu Fatih Terim onun da fişini çekti (Futbolda yaşanan kavgalar)

Fatih Tekke, A Milli Takım kadrosunda yer almamasıyla ilgili bir soruya, 'Kariyerimde Avrupa Kupası ve Dünya Kupası'nda maç yok. Bu çok üzücü bir şey. Bunda adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuyu da çok fazla dillendiremiyoruz. Çünkü konu Milli takım. Kişisel bir şey yok. Milli Takım olduğu için de onlara dua ve başarılar dilemekten başka yapacak bir şey yok' yanıtını vermişti.

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