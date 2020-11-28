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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için artık her şey hazır! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak... Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Namoğlu yönetecek. Derbi önce Fenerbahçe 20 puanla ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 13 puanla 7. sırada. Hem sahadaki oyuna, hem de istatistiklere bakıldığında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kilit nokta orta saha olacak. Orta saha iki takımın da en güçlü yeri olarak göze çarpıyor. İki takım da derbinin hazırlıklarını sürdürürken, dev maç öncesi muhtemel 11'ler de belli oldu.

28.11.2020 14:03 - Son Güncelleme: 28.11.2020 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





