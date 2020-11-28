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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için artık her şey hazır! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için artık her şey hazır! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri
Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak... Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Namoğlu yönetecek. Derbi önce Fenerbahçe 20 puanla ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 13 puanla 7. sırada. Hem sahadaki oyuna, hem de istatistiklere bakıldığında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kilit nokta orta saha olacak. Orta saha iki takımın da en güçlü yeri olarak göze çarpıyor. İki takım da derbinin hazırlıklarını sürdürürken, dev maç öncesi muhtemel 11'ler de belli oldu.
28.11.2020 14:03
- Son Güncelleme: 28.11.2020 14:03
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Sarı-lacivertliler, ligde kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı. Beşiktaş ise geçtiğimiz hafta son şampiyon Başakşehir'i devirdi.
GÖKHAN GÖNÜL DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, sakatlığını geride bıraktı. Sakatlığı sebebiyle milli arada takımından ayrı kalan ve Gençlerbirliği mücadelesini kaçıran Gökhan, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde derbide eski takımına karşı forma giyebilecek.
EKSİK FUTBOLCU SAYISI 5'E ÇIKTI
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine 5 eksik futbolcuyla çıkacak. Siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart ve Dorukhan Toköz'ün sarı kart cezası bulunuyor. Türkiye ile oynanan milli maçta Covid-19 olduğu açıklanan ve hala karantina süreci devam eden Hırvat futbolcu Domagoj Vida ile sağ alt baldırında zorlanma olan Gökhan Töre de maç kadrosuna girmeyecek diğer iki futbolcu olacak.
Milli arada Covid-19 olduktan sonra 2 testi negatife dönen Ajdin Hasic'in, dün açıklanan yeni testlerde tekrar pozitif çıkması siyah beyazlılar için şok eden bir gelişme oldu. Hasic'in yeniden izolasyona alınmasıyla takımdaki eksik futbolcu sayısı 5'e çıktı.