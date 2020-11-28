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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan zehir zemberek sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözlerinde üstünde olduğu isimlerden biri de hiç kuşkusuz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın. Oldukça başaralı bir o kadar da renkli bir futbolculuk dönemi geçiren Sergen Yalçın, teknik adamlık kariyerinde de oldukça başarılı. Her ne kadar Beşiktaş'ta sıkıntılı günler geçirse de öncesinde oldukça başarılı işler yaptı. Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde çalkantılı bir süreç geçirmişti. Geride ise efsane sözler bıraktı. İşte başta Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın olmak üzere futbol dünyasından unutulmaz sözler.

28.11.2020 17:11 - Son Güncelleme: 28.11.2020 17:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





