Haberler Galeri Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan zehir zemberek sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan zehir zemberek sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözlerinde üstünde olduğu isimlerden biri de hiç kuşkusuz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın. Oldukça başaralı bir o kadar da renkli bir futbolculuk dönemi geçiren Sergen Yalçın, teknik adamlık kariyerinde de oldukça başarılı. Her ne kadar Beşiktaş'ta sıkıntılı günler geçirse de öncesinde oldukça başarılı işler yaptı. Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde çalkantılı bir süreç geçirmişti. Geride ise efsane sözler bıraktı. İşte başta Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın olmak üzere futbol dünyasından unutulmaz sözler.

28.11.2020 17:11 - Son Güncelleme: 28.11.2020 17:11
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan zehir zemberek sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler

Sergen Yalçın, her daim futbol dünyasının nev-i şahsına münhasır isimlerinden biri oldu...

Sergen Yalçın sadece Beşiktaş değil, Türk futbolu için de özel bir isim. Hem futbolculuk hem yorumculuk kariyerinde birbirinden ilginç sözlere imzasını attı Sergen Yalçın. Defalarca capsleri yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan zehir zemberek sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler

İşte Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözlerinden bazıları:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan zehir zemberek sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler

Ali Sami Alkış: Bu Sergen'i günde 3 posta dövmek lazım. Yeteneklerinin farkında değil çocuk.

Sergen: Kim o adam, çıksın kapının önüne kim kimi dövüyor görsün.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan zehir zemberek sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler

Muhabir: Çok koşsaydın nasıl bir futbolcu olurdun?
Sergen: Çok koşsaydım atlet olurdum, futbolcu değil!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan zehir zemberek sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler

Vedat Okyar: "Sergen koşmadığın için çok eleştiriliyorsun, ne diyorsun bu konuda?"
Sergen: "Ya Vedat abi, ben koşunca yoruluyorum, bunu kimseye anlatamıyorum bir türlü."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için artık her şey hazır! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için artık her şey hazır! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri