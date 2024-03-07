PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

Gözler yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nda! Union SG maçında Avrupa'nın devleri onun için Brüksel'de olacak

Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu bugün oynanacak Union SG. maçında Arsenal, Napoli ve Dortmund scoutları tribünden takip edecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 07:19 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:41
Gözler yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu’nda! Union SG maçında Avrupa’nın devleri onun için Brüksel’de olacak 1

Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu bugün Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde olacak.

Gözler yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu’nda! Union SG maçında Avrupa’nın devleri onun için Brüksel’de olacak 2

Sezon başından beri izlenen yıldız oyuncu bugün oynanacak Union SG. maçında da izlenecek.

Gözler yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu’nda! Union SG maçında Avrupa’nın devleri onun için Brüksel’de olacak 3

Avrupa'nın önemli kulüplerinden Arsenal, Napoli ve Borussia Dortmund'un scoutlarının Ferdi Kadıoğlu'nu bir kez daha izleyecekleri öğrenildi.

SON DAKİKA