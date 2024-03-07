Gözler yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nda! Union SG maçında Avrupa'nın devleri onun için Brüksel'de olacak

Sezon başından beri izlenen yıldız oyuncu bugün oynanacak Union SG . maçında da izlenecek.

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Avrupa'nın önemli kulüplerinden Arsenal, Napoli ve Borussia Dortmund'un scoutlarının Ferdi Kadıoğlu'nu bir kez daha izleyecekleri öğrenildi.