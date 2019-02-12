Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Semih Özsoy'un açıklamalarından satır başları.
"Sayın Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz adına şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır diliyorum"
"BU KADARINI UMMUYORDUK"
"Yaşadıklarımız, zor bir süreçti. Kolay olmayacağını biliyorduk ama bu kadarını ummuyorduk. Camianın el birliğiyle bunu atlatacağız. Birçok platformda mücade veriyoruz, hem içeride hem dışarıda. İçeride borçların yapılandırılması, bunlar bizim belimizi büken, yapacaklarımızı kısıtlayan şeyler. Sportif alanda atılım yaparak devam ediyoruz. Uzun süredir uğraşılan ancak yapılamayan, gayrımenkullerin, devletle olan kısımlarıyla ilgili, onda çok büyük yol kat edildi."
"İKİYÜZLÜ DEĞİLİZ"
"Ben de taraftar olsam ben de beni eleştirirdim. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, iki yüzümüz yok, bir yüzümüz var. Biz hep aynı şeyi söylüyoruz, galibiyetten sonra da mağlubiyetten sonra da."
"7 ayda gitmediğimiz deplasman yok, Trabzon dahil 12 yöneticimizle oradayız, en güzeli taraftarımız eskiden deplasmanda sıkıntılar çekerdi. Bizim senede 35-40 maça giden taraftarımız var. Bu insanlar görüyor, gittiğimiz yerde saygı görüyor, ağırlanıyoruz."
"AYKUT HOCA İLE İLGİLİ GÖRÜŞ AYRILIĞIMIZ VAR"
"Aykut hoca ile ilgili görüş ayrılığımız var,(Rıdvan Dilmen'e) o günün şartlarında biz ona inandık. Bir kan değişikliğinin faydalı olacağını düşündük. Cocu, uyuşmadı. Organ nakli gibi, tutmadı mı tutmuyor. O kısımlardaki hataları kabul ediyoruz"
"Teknoloji, zeka gibi, nasıl kullandığınıza bağlı. İlaç da bomba da yapabilirsiniz. Bu VAR'ı yanlış kullanıyorlar, kaos da buradan geliyor. Zaten hakem müessesine bir güvenlislik vardı, bu belgelendi. Düdük astırmak falan Fenerbahçe'nin hedefi olmaz. Düdüğü dağıtanlarla, hatta onları oraya getirenlerle işimiz. Bağırmıyoruz, ama sessizliğimiz acizlik anlamına gelmemeli."
"YUSUF NAMOĞLU GİDİCİ"
"Yusuf Namoğlu gidici, 80'li yılların yöneticileri olsa biz gönderdik derlerdi, biz demeyeceğiz, mal etmesinler. Bizim onlarla işimiz yok. Biz talimat almayacak, odasına gitmeyecek insanların peşindeyiz."
"Manifestomuz yoktu, ama olsa yazardık. Bizden iki, sizden iki... Bu düzenin değişmesi lazım, çağdışı kalmış. Bağıra bağıra söylüyoruz."