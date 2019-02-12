Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy açıklamalarda bulundu

"İKİYÜZLÜ DEĞİLİZ"

"Ben de taraftar olsam ben de beni eleştirirdim. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, iki yüzümüz yok, bir yüzümüz var. Biz hep aynı şeyi söylüyoruz, galibiyetten sonra da mağlubiyetten sonra da."

"7 ayda gitmediğimiz deplasman yok, Trabzon dahil 12 yöneticimizle oradayız, en güzeli taraftarımız eskiden deplasmanda sıkıntılar çekerdi. Bizim senede 35-40 maça giden taraftarımız var. Bu insanlar görüyor, gittiğimiz yerde saygı görüyor, ağırlanıyoruz."