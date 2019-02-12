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Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'e çirkin saldırı!

Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'e çirkin saldırı. Bir süredir forma şansı bulamayan Mesut Özil'e yüklenen İngiliz medyası Mesut Özil'e forma giyememesi üzerinden hakarete varan ifadeler kullandı.

12.02.2019 16:39 - Son Güncelleme: 12.02.2019 16:39
Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'e çirkin saldırı!

İngiltere Premier Lig'de Arsenal kadrosunda bulunan ancak teknik direktörü Unai Emery tarafından forma şansı verilmeyen Mesut Özil'e, İngiliz medyasının bir bölümü tarafından sistematik bir saldırı başladı.

Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'e çirkin saldırı!

Daha önce Manchester City'li Raheem Sterling'e de sistematik olarak saldıran ve manşetlerine taşıyan İngilizler şimdi de kendisine Mesut Özil'i hedef seçmişe benziyor. Performans olarak kendisinden bekleneni vermeyen Mesut Özil'e, teknik sebeplerle değil; hakarete varan ifadelerle saldıran İngilizler kendi vatandaşlarından da büyük tepki çektiler.

Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'e çirkin saldırı!

MESUT ÖZİL'İ HEDEF OLARAK GÖSTERDİLER

İngiltere'nin sansasyonel yayınları ile tanınan basın organlarından 'The Sun' gazetesinin uzun süredir Mesut Özil'i manşet yaptığı gözleniyor.

Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'e çirkin saldırı!

Arsenal'in aldığı yenilgileri Mesut Özil fotoğrafları ile sayfasına taşıyan Sun, okurlarının gözünde yenilginin sorumlusunu Mesut olarak göstermeye çalışıyor.

Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'e çirkin saldırı!

HASTALIĞINI DİLLERİNE DOLADILAR

Aynı gazete Mesut Özil'in teknik direktörü tarafından kadroya alınmamasını ya da hasta ve sakat olmasını da diline dolamış durumda.

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