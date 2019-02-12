Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'e çirkin saldırı!
Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'e çirkin saldırı. Bir süredir forma şansı bulamayan Mesut Özil'e yüklenen İngiliz medyası Mesut Özil'e forma giyememesi üzerinden hakarete varan ifadeler kullandı.
12.02.2019 16:39
- Son Güncelleme: 12.02.2019 16:39
Daha önce Manchester City'li Raheem Sterling'e de sistematik olarak saldıran ve manşetlerine taşıyan İngilizler şimdi de kendisine Mesut Özil'i hedef seçmişe benziyor. Performans olarak kendisinden bekleneni vermeyen Mesut Özil'e, teknik sebeplerle değil; hakarete varan ifadelerle saldıran İngilizler kendi vatandaşlarından da büyük tepki çektiler.
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