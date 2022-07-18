Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Nwakaeme Galatasaray'a değil, o kulübe gidiyor!
Trabzonspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve sezon sonunda kulüpten ayrılan Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oluyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı bir dönem anılan Nijeryalı oyuncu için Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City de talip oldu. İşte detaylar...
18.07.2022 13:44 - Son Güncelleme: 18.07.2022 13:44
Geride bıraktığımız sezonda Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan ve takımın en etkili oyuncularından biri olan Anthony Nwakaeme, sezon sonunda kulübünden ayrılmıştı.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 36 maça çıkıp 15 gol ve 11 asistlik katkı sağlayan Nwakaeme, Trabzonspor ile maaş konusunda anlaşamamış ve kulüpten ayrılma kararı almıştı.
Nwakaeme'nin ayrılığını değerlendiren Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bizden 3 sezon için 10 milyon Euro para istedi. Bu parayı vermemiz mümkün değildi." açıklamasını yaparak oyuncunun isteğini belirtmişti.
FENERBAHÇE YALANLAMIŞTI
Nwakaeme'nin transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılmış, sarı lacivertli kulüp yaptığı açıklama ile oyuncu hakkındaki iddialara cevap olmuştu.