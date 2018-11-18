Can Öncü'den tarihi başarı!

Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot olarak tarihe geçti.

18 Kasım 2018 Pazar, 22:07:30 Güncelleme: 22:09:06
Can Öncüden tarihi başarı!

Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot oldu.

Can Öncüden tarihi başarı!

İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo pistinde koşulan sezonunun son yarışına katılan Can, 15 yaşında olması sebebiyle organizasyon tarihinin en genç sürücüsü unvanını aldı. Can ayrıca, ilk yarışını kazanma başarısı gösterdi.

Can Öncüden tarihi başarı!

Yoğun yağış altında yapılan yarışta güçlü rakipleri Jorge Martin ve John McPhee'yi geride bırakan Can, Moto3'de birincilik kazanan ilk Türk pilot olarak da tarihe geçti.

Can Öncüden tarihi başarı!

26 Temmuz 2003 doğumlu (15 yıl ve 115 gün) motosikletçi, Scott Redding'in 15 yıl ve 170 günle elinde tuttuğu Moto3 tarihinde yarışan en genç pilot rekorunu kırdı.

Can Öncüden tarihi başarı!

Redding, bu rekoru 2008 yılında Donington Park'taki 125 cc'lik Büyük Britanya yarışına katılarak elde etmişti.

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