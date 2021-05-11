Fatih Terim'in gözdesiydi Fenerbahçe devrede! Milli yıldız için transfer savaşı
Süper Lig'de bitime 2 hafta kala zirve yarışı devam ederken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer savaşı da çıktı. Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon kadroda düşünmediği Luiz Gustavo yerine arayışa giren sarı-lacivertli ekip Fatih Terim'in gözdesi olan bir ismin peşine düştü. İşte transfer girişiminin detayları...
11.05.2021 12:59
- Son Güncelleme: 11.05.2021 13:15
Süper Lig'de zirve yarışı kıyasıya sürerken, ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek bir transfer gelişmesi yaşandı.
Emre Belözoğlu'nun gelişi sonrasında gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Brezilyalı yıldızın yaşını, performansını ve yüksek maaşını dikkate alan sarı-lacivertli yönetim de yolların ayrılmasına çok sıcak bakıyor.
Emre Belözoğlu ve yöneticiler, Gustavo'nun olası ayrılığı sonrası bu bölgeye yapılacak transferi masaya yatırırken, flaş bir ismin gündeme geldiği öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre devre arasında kiralık olarak gittiği İngiliz ekibi West Bromwich'te müthiş bir performans sergileyen Okay Yokuşlu, Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.