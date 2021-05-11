Fatih Terim'in gözdesiydi Fenerbahçe devrede! Milli yıldız için transfer savaşı

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala zirve yarışı devam ederken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer savaşı da çıktı. Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon kadroda düşünmediği Luiz Gustavo yerine arayışa giren sarı-lacivertli ekip Fatih Terim'in gözdesi olan bir ismin peşine düştü. İşte transfer girişiminin detayları...

11.05.2021 12:59 - Son Güncelleme: 11.05.2021 13:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





