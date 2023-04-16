Arda Güler için flaş sözler! "Yıldız adayı değil"
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maçın yıldızı Arda Güler oldu. Genç yetenek özelliklle ilk 45 dakikada sergilediği performansla beğeni toplarken, sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medya üzerinden Arda için övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o yorumlar...
16.04.2023 18:01 - Son Güncelleme: 16.04.2023 18:01
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.