RAMAZAN İMSAKİYE
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Arda Güler için flaş sözler! "Yıldız adayı değil"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maçın yıldızı Arda Güler oldu. Genç yetenek özelliklle ilk 45 dakikada sergilediği performansla beğeni toplarken, sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medya üzerinden Arda için övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o yorumlar...

16.04.2023 18:01 - Son Güncelleme: 16.04.2023 18:01
Arda Güler için flaş sözler! Yıldız adayı değil

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

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Arda Güler için flaş sözler! Yıldız adayı değil

Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Arda Güler için flaş sözler! Yıldız adayı değil

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (p) ve Miguel Crespo kaydetti.

Arda Güler için flaş sözler! Yıldız adayı değil

Ankaragücü'nun tek golüyse Ali Sowe'dan geldi.

Arda Güler için flaş sözler! Yıldız adayı değil

Sarı-lacivertliler adına maçın yıldızı Arda Güler oldu.

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