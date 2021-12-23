Galatasaray'ın kiraladığı Sekidika'ya Türkiye'den sürpriz talip
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Sezon başında Nelsson'un lisansını çıkarabilmek için Galatasaray tarafından Belçika takımlarından Leuven'e kiralanan Jesse Sekidika'ya sürpriz bir talip çıktı.
23.12.2021 16:46
- Son Güncelleme: 23.12.2021 16:46
TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Gaatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Leuven'e kiraladığı Jesse Sekidika'nın peşinde.
Hürriyet'te yer alan habere göre 250 bin euro kiralama bedeliyle Belçika'nın yolunu tutan 25 yaşındaki sağ kanat için görüşmelere başlayan Eyüpspor, sarı kırmızılı kulüple temas halinde.
Galatasaray Nelsson'a lisans çıkartabilmek için Sekidika'yı takımdan göndermişti. 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen eflatun-sarılılar, oyuncuyu kadrosuna katıp hücum çeşitliliğini artırma amacında.
Eyüpspor'un forvet hattında Umut Bulut, Pa Dibba ve Cenk Ahmet Alkılıç gibi tecrübeli isimler bulunuyor.