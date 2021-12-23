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Galatasaray'ın kiraladığı Sekidika'ya Türkiye'den sürpriz talip

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Sezon başında Nelsson'un lisansını çıkarabilmek için Galatasaray tarafından Belçika takımlarından Leuven'e kiralanan Jesse Sekidika'ya sürpriz bir talip çıktı.

23.12.2021 16:46 - Son Güncelleme: 23.12.2021 16:46
Galatasaray’ın kiraladığı Sekidika’ya Türkiye’den sürpriz talip

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Gaatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Leuven'e kiraladığı Jesse Sekidika'nın peşinde.

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Galatasaray’ın kiraladığı Sekidika’ya Türkiye’den sürpriz talip

Hürriyet'te yer alan habere göre 250 bin euro kiralama bedeliyle Belçika'nın yolunu tutan 25 yaşındaki sağ kanat için görüşmelere başlayan Eyüpspor, sarı kırmızılı kulüple temas halinde.

Galatasaray’ın kiraladığı Sekidika’ya Türkiye’den sürpriz talip

Galatasaray Nelsson'a lisans çıkartabilmek için Sekidika'yı takımdan göndermişti. 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen eflatun-sarılılar, oyuncuyu kadrosuna katıp hücum çeşitliliğini artırma amacında.

Galatasaray’ın kiraladığı Sekidika’ya Türkiye’den sürpriz talip

Eyüpspor'un forvet hattında Umut Bulut, Pa Dibba ve Cenk Ahmet Alkılıç gibi tecrübeli isimler bulunuyor.

Galatasaray’ın kiraladığı Sekidika’ya Türkiye’den sürpriz talip

Leuven teknik direktörü Marc Brys, geçtiğimiz ay oyuncusuyla ilgili, "Sekidika önce corona oldu sonra sakatlandı. Şimdi iyi gidiyor. Oldukça hızlı, top becerileri iyi ve öngörülemez bir oyuncu.

Galatasaray’ın kiraladığı Sekidika’ya Türkiye’den sürpriz talip

Sağ kanattan iyi vuruşları var. Galatasaray'a gittiyse zaten iyidir. Onlar paçavra almazlar" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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