Beşiktaş - Göztepe maçı sonrası çarpıcı yorum: Hakem iyi VAR kötü

İki takım da önce hücumu düşününce top bir o kalede bir bu kalede misalı; oyuncular da hızlandırılmış film gibi iki kale arasında git-gel yaptılar. Genç Rıdvan Beşiktaş'ın ilk golünde muhteşem bir atak başlangıcı yaparken Oğuzhan'ın Larin'e attığı nefis pası bir kez daha izlemesini tavsiye ederim. Ah be Oğuzhan o kadar yeteneklisin ki; senin gibi futbolcunun yedek kulübesinde ne işi var? Bizi boşver de, kendine yazık!