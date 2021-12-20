Fenerbahçe Ali Koç başkanlığında başarıdan fersah fersah uzakta! 4 hoca değişti 14 derbinin sadece 2’sini kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de kötü bir grafik çizdi. Grup aşamasını 3. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonuna veda etti. Avrupa serüvenine UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe, play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla mücadele edecek.



