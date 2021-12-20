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Haberler Spor Galatasaray bombayı patlatıyor! Arjantin basınından flaş transfer iddiası

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arjantin basınından flaş transfer iddiası

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde olan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Arjantin basınında yer alan iddiaya göre sarı-kırmızılı ekip Boca Juniors'ta forma giyen 25 yaşındaki Campuzano ile ilgileniyor.

20.12.2021 11:38 - Son Güncelleme: 20.12.2021 11:38
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arjantin basınından flaş transfer iddiası

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arjantin basınından flaş transfer iddiası

Lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arjantin basınından flaş transfer iddiası

UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arjantin basınından flaş transfer iddiası

CİMBOM CAMPUZANO İÇİN DEVREDE
Arjantin basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen Campuzano için devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arjantin basınından flaş transfer iddiası

Fotomac.com.tr'nin derlediği haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Fluminense ve Paranaense'nin de 25 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği yazıldı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arjantin basınından flaş transfer iddiası

Boca Juniors Asbaşkanı Roman Riquelme, yıldız futbolcu ile yaptığı görüşmede, her iki tarafı da ikna eden teklif geldiği takdirde takımdan ayrılmasına izin vereceklerini iletti.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arjantin basınından flaş transfer iddiası

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO
Önlibero mevkisinde görev yapan 25 yaşındaki Campuzano'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro... Bu sezon 14 karşılaşmada görev yapan Campuzano, bin 137 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik katkı sağladı.

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