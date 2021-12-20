Galatasaray bombayı patlatıyor! Arjantin basınından flaş transfer iddiası
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde olan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Arjantin basınında yer alan iddiaya göre sarı-kırmızılı ekip Boca Juniors'ta forma giyen 25 yaşındaki Campuzano ile ilgileniyor.
20.12.2021 11:38
- Son Güncelleme: 20.12.2021 11:38
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
CİMBOM CAMPUZANO İÇİN DEVREDE
Arjantin basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen Campuzano için devreye girdiği iddia edildi.
Fotomac.com.tr'nin derlediği haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Fluminense ve Paranaense'nin de 25 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği yazıldı.
Boca Juniors Asbaşkanı Roman Riquelme, yıldız futbolcu ile yaptığı görüşmede, her iki tarafı da ikna eden teklif geldiği takdirde takımdan ayrılmasına izin vereceklerini iletti.