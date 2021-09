Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Bu sezona damga vurur

Eğitmen | Reha Kapsal

Beşiktaş oyuna o kadar hızlı başladı ki ilk 10 dakikada bulduğu gollerle skoru aldığı gibi maçı da kontrol etmesini bildi.

Siyah-beyazlılar özellikle rakip yarı alanda bu kadar ofansif oyuncuyla oynadığı zaman mutlaka 90 dakikasını değil bölüm bölüm karşı presi de çok doğru uygulamalı. Orta saha ve hücum hattında oynayan birçok futbolcu geriye fazla koşmadığı gibi daha fazla rakip kaleye yakın yerde hücum aksiyonları geliştirdi. O baskıyı da eldeki kaliteli kadrosuyla rakibine fazlasıyla hissettirdi.

Teixeira yüzde 100 hazır değil. Biraz daha fiziksel seviyesinin iyi duruma gelmesi gerekir. Böyle maç trafiğinde oynarsa sakatlanma riski ile uzun süre takımda yer almayabilir. Teixeira, Batshuayi ve Pjanic, takımın kalitesini artırdığı gibi geçtiğimiz sezonun rakip yarı alandaki en etkili oyuncusu Ghezzal, şu an için bu oyuncuların gölgesinde kalmış durumda. Rosier'in öne giden, hücum aksiyonunu seven görüntüsüne Ghezzal'ın biraz daha ayak uydurması gerekir. Şu an için ligin başı olduğu ve hazırlık kampı da görmediklerinden onların hücum performanslarını geçen senenin uzağında kaldı.