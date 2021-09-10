Avrupa basını tecavüz iddiaları ile çalkanıyor! Manchester City'li Mendy kelepçe ile getirildi
Avrupa basını Manchester City'nin Fransız oyuncu Benjamin Mendy hakkındaki tecavüz suçlamaları ile çalkalanıyor. Mendy'nin bir kadına 4 kez tecavüz ettiği iddiaları İngiliz medyasında eleştirilerin hedefi oldu. Gözaltına alınan Mendy, bugün kısa bir duruşma için Chester Crown Mahkemesi'ne çıktı.
10.09.2021 22:58
- Son Güncelleme: 10.09.2021 22:59
Avrupa basını Manchester City'nin Fransız oyuncu Benjamin Mendy hakkındaki tecavüz suçlamaları ile çalkalanıyor. Mendy'nin bir kadına 4 kez tecavüz ettiği iddiaları İngiliz medyasında eleştirilerin hedefi oldu. Gözaltına alınan Mendy, bugün kısa bir duruşma için Chester Crown Mahkemesi'ne çıktı.
Benjamin Mendy, geçen yıl Ekim ayında bir kadına evinde üç kez tecavüz etmekle suçlanıyor.
Mendy'nin geçen ay hapisten kefaletle serbest bırakıldıktan sonra ikinci bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi.
KELEPÇEYLE GETİRİLDİ
Gözaltına alınan Mendy, bugün kısa bir duruşma için Chester Crown Mahkemesi'ne çıktı.