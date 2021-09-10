Vav TV İzle
Haberler Spor Avrupa basını tecavüz iddiaları ile çalkanıyor! Manchester City'li Mendy kelepçe ile getirildi

Avrupa basını tecavüz iddiaları ile çalkanıyor! Manchester City'li Mendy kelepçe ile getirildi

Avrupa basını Manchester City'nin Fransız oyuncu Benjamin Mendy hakkındaki tecavüz suçlamaları ile çalkalanıyor. Mendy'nin bir kadına 4 kez tecavüz ettiği iddiaları İngiliz medyasında eleştirilerin hedefi oldu. Gözaltına alınan Mendy, bugün kısa bir duruşma için Chester Crown Mahkemesi'ne çıktı.

10.09.2021 22:58 - Son Güncelleme: 10.09.2021 22:59
Avrupa basını tecavüz iddiaları ile çalkanıyor! Manchester City’li Mendy kelepçe ile getirildi

Avrupa basını Manchester City'nin Fransız oyuncu Benjamin Mendy hakkındaki tecavüz suçlamaları ile çalkalanıyor. Mendy'nin bir kadına 4 kez tecavüz ettiği iddiaları İngiliz medyasında eleştirilerin hedefi oldu. Gözaltına alınan Mendy, bugün kısa bir duruşma için Chester Crown Mahkemesi'ne çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Avrupa basını tecavüz iddiaları ile çalkanıyor! Manchester City’li Mendy kelepçe ile getirildi

Benjamin Mendy, geçen yıl Ekim ayında bir kadına evinde üç kez tecavüz etmekle suçlanıyor.

Mendy'nin geçen ay hapisten kefaletle serbest bırakıldıktan sonra ikinci bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi.

Avrupa basını tecavüz iddiaları ile çalkanıyor! Manchester City’li Mendy kelepçe ile getirildi

16 YAŞINDAN BÜYÜK OLAN KADINLARA...
Dört tecavüz ve bir cinsel saldırı olayının üç farklı kadınla ilgili olduğu iddia ediliyor. Ortaya atılan tecavüz iddialarına göre geçen yıl Ağustos ve Ekim ayında 16 yaşından büyük olan kadınlara gerçekleştirildi.

Avrupa basını tecavüz iddiaları ile çalkanıyor! Manchester City’li Mendy kelepçe ile getirildi

KELEPÇEYLE GETİRİLDİ
Gözaltına alınan Mendy, bugün kısa bir duruşma için Chester Crown Mahkemesi'ne çıktı.

Avrupa basını tecavüz iddiaları ile çalkanıyor! Manchester City’li Mendy kelepçe ile getirildi

Bej kazak ve eşofman altı giyen Mendy, resmi bir savunmaya girmedi ancak avukatı daha önce iddiaları şiddetle reddettiğini belirtti.

SON DAKİKA