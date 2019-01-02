Beşiktaş'ta kadro dışı kararı! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da hazırlık kampına girecek olan Beşiktaş, 6 futbolcunun kadro dışı bırakılma haberiyle sarsıldı. Teknik direktör Şenol Güneş; Quaresma, Larin, Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Vagner Love ve Gökhan Töre'yi kamp kadrosuna almayacak.

2 Ocak 2019 Çarşamba, 12:41:02 Güncelleme: 12:42:16
Beşiktaş'ta kadro dışı kararı! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı

Ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş 6 ismi kamp kadrosuna dahil etmedi. Yarın Belek'te toplanacak olan Siyah-Beyazlılar devre arası kampında 3 tane de hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş'ta kadro dışı kararı! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:

8 OCAK SALI
16.00 Beşiktaş - Helmond Sport

11 OCAK CUMA
17.00 Beşiktaş - Greuther Fürth

14 OCAK PAZARTESİ
17.00 Beşiktaş - Dinamo Zagreb

Beşiktaş'ta kadro dışı kararı! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı

ARTIK TÜM YETKİ ŞENOL GÜNEŞ'TE
Beşiktaş, ligin ilk yarısını özellikle son haftasını oldukça çalkantılı geçirmişti. UEFA Avrupa Ligi'nden elenen siyah-beyazlılarda ligdeki son 3 maçta 7 puan kaybedilince başta teknik direktör Şenol Güneş'in geleceği olmak üzere bir çok futbolcunun da durumu yüksek sesle tartışılmaya başlanmıştı.

Beşiktaş'ta kadro dışı kararı! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı

Yönetim Kurulu ise tartışmaların çok fazla uzamasına müsade etmeyerek Şenol Güneş'e sahip çıkmış ve sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma teklifi yapılacağını açıklamıştı.

Beşiktaş'ta kadro dışı kararı! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı

Yönetim Kurulunun açıklamayı yaptığı 26 Aralık tarihinden bu yana konu ile ilgili net bir cevabı olmayan Güneş'in başkan Fikret Orman ile bir araya gelerek kararını açıklaması beklenen gelişmeler arasında.

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