Beşiktaş'ta kadro dışı kararı! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da hazırlık kampına girecek olan Beşiktaş, 6 futbolcunun kadro dışı bırakılma haberiyle sarsıldı. Teknik direktör Şenol Güneş; Quaresma, Larin, Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Vagner Love ve Gökhan Töre'yi kamp kadrosuna almayacak.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 12:41:02 Güncelleme: 12:42:16
ARTIK TÜM YETKİ ŞENOL GÜNEŞ'TE
Beşiktaş, ligin ilk yarısını özellikle son haftasını oldukça çalkantılı geçirmişti. UEFA Avrupa Ligi'nden elenen siyah-beyazlılarda ligdeki son 3 maçta 7 puan kaybedilince başta teknik direktör Şenol Güneş'in geleceği olmak üzere bir çok futbolcunun da durumu yüksek sesle tartışılmaya başlanmıştı.
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