Erman Toroğlu’ndan MHK ve hakem camiasına sert sözler: Bunlar virüs!

Önce sokak çocukları işini hallediyor ve şunu söylüyor. "Mahalledeki bir kırık camı tamir etmezseniz başka camlar da kırılır. Yerleri pis görürseniz sigarayı siz de yere atarsınız. Ama o yerler temizse siz de atmazsınız" Çok başarılı oluyor.

Bunu niye yazıyorum. Şimdi kulüpler hakem kellesi istiyorlar.