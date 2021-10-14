Erman Toroğlu'ndan MHK ve hakem camiasına sert sözler: Bunlar virüs!
Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, sezon başından bu yana en çok konuşulan konu yine hakem hataları oldu. Hemen hemen her kulüp hakemlere tepki gösterdi. Usta spor yazarı ve eski hakem Erman Toroğlu ise hakem hataları ve MHK ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Toroğlu, hakemler ve MHK hakkında çok sert ifadeler kullandı. İşte o yazı...
Ama Ali Uluyol, Faal Hakemler Derneği Başkanlığı'ndan istifa etmedi.
Metin Tokat da MHK'deki görevinden istifa etmedi. Bunlar böyle tipler.
Bunlarda sıkılma ve utanma yok.
Metin Bey, MHK'deki görevinden para alıyor. Şimdiye kadar çoktan istifa etmesi gerekirdi. İşte bunlar böyle hakem tipleri. Türkiye'deki hakemleri bir türlü düzeltemiyoruz diyorsunuz.
Düzeltemezsiniz kardeşim. Bunların çoğu akraba hakemler. Virüs gibi Türk futbolundaki hakem organında geziyorlar. Bunlar hakemliğe yapışmışlar zamk gibi bırakmazlar.
Kırık cam teorisi vardır. Hani mafyanın kol gezdiği, uyuşturucunun tavan yaptığı New York'a bir vali geliyor. Adam çok enterasan üstten başlamıyor, alttan başlıyor.
Önce sokak çocukları işini hallediyor ve şunu söylüyor. "Mahalledeki bir kırık camı tamir etmezseniz başka camlar da kırılır. Yerleri pis görürseniz sigarayı siz de yere atarsınız. Ama o yerler temizse siz de atmazsınız" Çok başarılı oluyor.
Bunu niye yazıyorum. Şimdi kulüpler hakem kellesi istiyorlar.
3 yıl önce Galatasaray-Konyaspor maçında Yusuf Namoğlu komitesi, göstere göstere hata değil, kasıtlı karar veren iki hakem Hüseyin Göcek ile Halis Özkahya'nın işini bitirse, bir daha onlara o sezon maç vermese, bugün biz bunları yaşamayacaktık.
O gün "Hakemdir hata yapar" diyen bazı kulüp başkanları ki kamuoyu kim olduklarını iyi biliyor; eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ...