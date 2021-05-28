Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Beşiktaş'ın Hatayspor maçına inceleme talebi! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?
Süper Lig'de şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray, UEFA'ya flaş bir mektup gönderdi. Bitime haftalar kala Beşiktaş'a 7-0 gibi çarpıcı bir skorla yenilen Hatayspor'da Billong performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı Aboubakar ile Hataysporlu Billong arasında olduğu öne sürülen telefon görüşmeleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Galatasaray konuyla ilgili olarak UEFA'ya flaş bir mektup gönderdi. Peki Aboubakar ile Billong ne konuştu? İşte flaş gelişmenin detayları...
28.05.2021 12:57
- Son Güncelleme: 28.05.2021 13:25
Süper Lig'de 2020-21 sezonu şampiyonu averajla belli oldu. Beşiktaş ve Galatasaray sezonu 84'er puanla bitirdi ve siyah-beyazlılar daha çok gol atmasının sağladığı avantajla +2 averajla ipi göğüsleyen taraf oldu.
Beşiktaş'ın 39. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında 7-0 galip gelmesi gündem yarattı ve çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.
Özellikle Akdeniz ekibinde Billong'un performansı tartışma konusu oldu. İki Kamerunlu Billong ve Beşiktaşlı Aboubakar arasında yaşandığı iddia edilen diyalog deprem etkisi yarattı.
İLK HAMLE KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Ölene dek araştıracağım" dediği Karagümrüklü futbolcuların sevinç gösterisi ile bazı yönetici, teknik adam ve futbolcuların ortaya attığı iddiaların araştırılması için TFF'ye başvuran kulüpler, Etik Kurulu'nu göreve çağırdı.
Süper Lig'in sona ermesinin ardından Riva'ya adeta bomba etkisi yaratan bir mektup düştüğü iddia edildi.