Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Beşiktaş'ın Hatayspor maçına inceleme talebi! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

Süper Lig'de şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray, UEFA'ya flaş bir mektup gönderdi. Bitime haftalar kala Beşiktaş'a 7-0 gibi çarpıcı bir skorla yenilen Hatayspor'da Billong performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı Aboubakar ile Hataysporlu Billong arasında olduğu öne sürülen telefon görüşmeleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Galatasaray konuyla ilgili olarak UEFA'ya flaş bir mektup gönderdi. Peki Aboubakar ile Billong ne konuştu? İşte flaş gelişmenin detayları...

28.05.2021 12:57 - Son Güncelleme: 28.05.2021 13:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





