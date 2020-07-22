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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın son hali görenleri şoke etti! Ersun Hoca ne oldu sana

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran ancak bir türlü bekleneni veremeyen 58 yaşındaki teknik adam Ersun Yanal, sezon ortasında Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Şu sıralar pek çok takımla adı geçen Ersun Yanal sessizliğini koruyordu. Ta ki bugüne kadar. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Ersun Hoca sana ne oldu böyle!' yorumlarında bulundu. İşte başta Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal olmak üzere futbol dünyasının ünlü isimlerinin değişimleri.

22.07.2020 18:07 - Son Güncelleme: 22.07.2020 18:16
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın son hali görenleri şoke etti! Ersun Hoca ne oldu sana

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın son hali görenleri şaşırttı.Tecrübeli teknik adamın teknesinden paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi çekti.

İşte başta Ersun Yanal olmak üzere spor camiasının ünlü simalarının değişimleri.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın son hali görenleri şoke etti! Ersun Hoca ne oldu sana

KEZMAN

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın son hali görenleri şoke etti! Ersun Hoca ne oldu sana
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın son hali görenleri şoke etti! Ersun Hoca ne oldu sana

Batista

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın son hali görenleri şoke etti! Ersun Hoca ne oldu sana
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