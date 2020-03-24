Haberler Galeri Spor Fatih Terim kaç yaşında? Corona virüse yakalanan Galatasaray'ın 'İmparator'u Fatih Terim'in yaşı...

Fatih Terim kaç yaşında? Corona virüse yakalanan Galatasaray'ın 'İmparator'u Fatih Terim'in yaşı...

Adı Galatasaray ile özdeşleşen, Türk futbolunun 'İmparator'u Fatih Terim, Twitter hesabından corona virüse yakalandığını duyurmuş, bu kara haber kısa sürede tüm Türkiye'yi üzmüştü. Fatih Terim'in sağlık durumunun iyi olduğu gelen ilk bilgiler arasında. Öte yandan herkes en çok bu sorunun yanıtını merak ediyor 'Fatih Terim kaç yaşında?' İşte başta Galatasaray Teknik Direktörü İmparator Fatih Terim olmak üzere ünlülerin yaşları...

24.03.2020 12:32 - Son Güncelleme: 24.03.2020 13:12
Corona virüse yakalan Fatih Terim kaç yaşında? Galatasaray'ın 'İmparator'u Fatih Terim'in yaşı...

'Fatih Terim kaç yaşında?' sorusu günün en çok merak edilen sorusu. İşte başta Fatih Terim olmak üzere ünlü isimlerin yaşları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüse yakalan Fatih Terim kaç yaşında? Galatasaray'ın 'İmparator'u Fatih Terim'in yaşı...

RAHMİ ÖZKAN

81 yaşında

Corona virüse yakalan Fatih Terim kaç yaşında? Galatasaray'ın 'İmparator'u Fatih Terim'in yaşı...

MEHMET ŞEVKİ SÖZEN

57 yaşında

Corona virüse yakalan Fatih Terim kaç yaşında? Galatasaray'ın 'İmparator'u Fatih Terim'in yaşı...

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA

21 yaşında

Corona virüse yakalan Fatih Terim kaç yaşında? Galatasaray'ın 'İmparator'u Fatih Terim'in yaşı...

ACUN ILICALI

50 yaşında

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fatih Terim'e ne oldu? Corona virüse yakalanan Terim hangi belirtileri yaşadı? Öksürükle...
Fatih Terim'e ne oldu? Corona virüse yakalanan Terim hangi belirtileri yaşadı? Öksürükle...