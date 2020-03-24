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Corona virüse yakalanan Fatih Terim'e destek mesajları: Nefesim daralıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in corona virüse yakalandığı haberi gündeme bomba gibi düşerken sanat, spor camiası ve spor kulüplerinden destek mesajları geldi. Fatih Terim'in kızları Buse Terim Bahçekapılı ve Merve Terim Çetin'in mesajları yürekleri dağladı.

24.03.2020 10:38 - Son Güncelleme: 24.03.2020 10:44
Corona virüse yakalanan Fatih Terim'e destek mesajları: Nefesim daralıyor

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan sonra bir şok da Fatih Terim'den geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

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Corona virüse yakalanan Fatih Terim'e destek mesajları: Nefesim daralıyor

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

Corona virüse yakalanan Fatih Terim'e destek mesajları: Nefesim daralıyor

Terim'in mesajının ardından spor kulüplerinden, sporculardan, sanat dünyasından Terim'e destek ve geçmiş olsun mesajları geldi.

İşte Fatih Terim'e gelen destek mesajları.

Corona virüse yakalanan Fatih Terim'e destek mesajları: Nefesim daralıyor

Galatasaray'dan corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'e özel bir paylaşım daha geldi.

Corona virüse yakalanan Fatih Terim'e destek mesajları: Nefesim daralıyor

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı

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