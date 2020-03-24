Corona virüse yakalanan Fatih Terim'e destek mesajları: Nefesim daralıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in corona virüse yakalandığı haberi gündeme bomba gibi düşerken sanat, spor camiası ve spor kulüplerinden destek mesajları geldi. Fatih Terim'in kızları Buse Terim Bahçekapılı ve Merve Terim Çetin'in mesajları yürekleri dağladı.
24.03.2020 10:38
- Son Güncelleme: 24.03.2020 10:44
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