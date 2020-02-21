Fatih Terim'den "vur" emri! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi...
Süper Lig'in 23. haftası nefesleri kesecek. Fatih Terim ve öğrencileri pazar akşamı Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Zorlu maç öncesi antrenmanlarda oyuncularıyla sık sık konuşan Terim, derbinin şifrelerini verdi. Özellikle futbolculardan Kadıköy'de sakin kalmalarını isteyen tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın Cezayirli yıldızına da maçla ilgili önemli bir talimat verdi. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi son dakika gelişmeleri...
KAYBETMEKTEN KORKARLAR
Terim ve ekibi, rakibin uzun süreli yenilmezlik serisinin bozulmaması için daha büyük stres yaşayacağını kaydediyor. Sarı-lacivertlilerin son 3 lig maçında sadece 1 puan çıkarması üzerine öz güven kaybı yaşadığını aktaran başarılı çalıştırıcı, "Öne geçtiğimiz takdirde şuursuzca saldıracaklardır. Boşlukları iyi değerlendirmeliyiz. En önemli konu sakin olmak. Futbolcular da taraftarlar da hakemin üstüne oynayacak. Kendi oyunumuzu oynarsak maçı kazanırız. Kaybetmekten, serinin bozulmasından korkacaklardır" dediği öğrenildi.
FEGHOULI'YE 'ŞUT ÇEK' EMRİ
Fenerbahçe'nin zafiyetleri üzerine çalışan Fatih Terim, Feghouli'ye özel bir görev verdi. Sezon başından bu yana sol bekte sorun yaşayan sarılacivertlileri bu bölgeden vurmak isteyen tecrübeli hoca, Cezayirli yıldıza 'şut emri' verdi. Lig ve kupa olmak üzere son 3 maçta sessiz kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun kendini derbide göstermesi bekleniyor.
HERKESİN GÖZÜ SAĞLIK KURULUNDA
Cimbom'da Lemina, ligde son oynanan Yeni Malatya maçında sakatlık geçirmiş ve 3-4 hafta forma giyemeyeceği belirtilmişti. Ancak sarıkırmızılı camia, Gabonlu orta sahanın bir şekilde Fenerbahçe derbisinde forma giyeceğini umut ediyor. Forma giydiği maçlarda hem savunmada hem hücumda takıma büyük katkı veren yıldız için gözler sağlık kuruluna çevrildi. Lemina'nın dün tedavisine devam edildi.