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Galatasaray Erling Haaland'dan sonra o yıldızı da elinden kaçırmış!

Henüz 19 yaşında ve herkes onu konuşuyor. Borussia Dortmund'un Norveçli forveti Erling Haaland, son dönemin yükselen yıldızlarından biri. Son olarak attığı 2 golle Paris Saint Germain'i çimlere gömen, bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 39 gol atan Erling Haaland'ı Galatasaray elinden kaçırmıştı. Sarı-kırmızılılar'ın bir dünya yıldızını daha elinden kaçırdığı ortaya çıktı. Bakın o isim kim.

21.02.2020 11:25 - Son Güncelleme: 21.02.2020 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





