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Galatasaray Erling Haaland'dan sonra o yıldızı da elinden kaçırmış!

Henüz 19 yaşında ve herkes onu konuşuyor. Borussia Dortmund'un Norveçli forveti Erling Haaland, son dönemin yükselen yıldızlarından biri. Son olarak attığı 2 golle Paris Saint Germain'i çimlere gömen, bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 39 gol atan Erling Haaland'ı Galatasaray elinden kaçırmıştı. Sarı-kırmızılılar'ın bir dünya yıldızını daha elinden kaçırdığı ortaya çıktı. Bakın o isim kim.

21.02.2020 11:25 - Son Güncelleme: 21.02.2020 11:44
Galatasaray Erling Haaland'dan sonra o yıldızı da elinden kaçırmış!

2019 devre arası transfer döneminde ülkesinin Molde takımından Salzburg'a 5 milyon Euro karşılığında transfer olan Erling Haaland, Avusturya ekibinde kariyerinin başlangıcında zirveye ulaşmıştı.

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Galatasaray Erling Haaland'dan sonra o yıldızı da elinden kaçırmış!

Avusturya ekibinde ligde 14 karşılaşmada 16 gol ve 6 asist yapan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde ise takımına 6 maçta 8 gollük katkı sunmuştu. Ayrıca Devler Arenası'nda çıktığı ilk karşılaşmada hat-trick yapma başarısı göstermişti.

Galatasaray Erling Haaland'dan sonra o yıldızı da elinden kaçırmış!

Salzburg'ta attığı gollerle adından söz ettiren Haaland, Norveç'in en pahalı oyuncusu olma ünvanını da eline geçirmişti.

Galatasaray Erling Haaland'dan sonra o yıldızı da elinden kaçırmış!

20 MİLYON EURO'YA DORTMUND'DA!

Devre arasında Alman devi Borussia Dortmund, Haaland'ın 20 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyerek genç golcüyü renklerine bağladı. Sarı-siyahlılar 19'luk forvetin serbest kalma bedelini ise 2021 yılından itibaren 75 milyon Euro olarak belirledi.

Galatasaray Erling Haaland'dan sonra o yıldızı da elinden kaçırmış!

DORTMUND'DA GOLLERİNE DEVAM ETTİ!

Bundesliga'da 5 maça çıkan Haaland; takımına 8 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de PSG'ye 2 gol atan genç golcü, takımının 2-1'lik galibiyetinin baş mimarı oldu.

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