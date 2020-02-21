Galatasaray Erling Haaland'dan sonra o yıldızı da elinden kaçırmış!
Henüz 19 yaşında ve herkes onu konuşuyor. Borussia Dortmund'un Norveçli forveti Erling Haaland, son dönemin yükselen yıldızlarından biri. Son olarak attığı 2 golle Paris Saint Germain'i çimlere gömen, bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 39 gol atan Erling Haaland'ı Galatasaray elinden kaçırmıştı. Sarı-kırmızılılar'ın bir dünya yıldızını daha elinden kaçırdığı ortaya çıktı. Bakın o isim kim.
21.02.2020 11:25
- Son Güncelleme: 21.02.2020 11:44
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