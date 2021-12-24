Fatih Terim'den Vitor Pereira taktiği! Antalyaspor maçında sistem değişiyor
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de 7 maçtır galibiyet hasreti çeken Galatasaray'da lider Trabzonspor ile olan puan farkı 21'e yükseldi. Üst üste yapılan puan kayıpları nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in sistem değiştirme kararı aldığı ve Antalyaspor maçına Fenerbahçe'den kovulan Vitor Pereira'nın sistemi olan 3'lü savunmayla çıkmayı planladığı öğrenildi.
Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olarak galibiyet hasreti 7 maça çıkan Galatasaray'da radikal değişiklikler kapıda...
Takımın kötü gidişatına son vermek isteyen teknik direktör Fatih Terim, çare aramaya devam ediyor. Terim'in, son oynanan Adana Demirspor maçında özellikle beklerin performansından memnun kalmadığı öğrenildi.
Demirspor maçında Oğulcan'ı sağ, Ömer Bayram'ı ise sol kanada koyan Terim bu kez daha farklı bir rotasyon üzerinde çalışıyor. Kanat beklerinin takıma katkısı olmadığını düşünen Terim, Antalyaspor karşısına beksiz çıkmayı düşünüyor.
Deneyimli çalıştırıcı, Marcao ve Nelsson'un yanına Alpaslan'ı da koyarak defansı üçlemeyi düşünüyor. Terim böylece, Fenerbahçe'de çok eleştirilen Vitor Pereira'nın 3'lü sistemine dönecek.
Fatih Terim, orta sahada ise Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Feghouli ve Morutan'la farklı bir diziliş deneme kararı aldı.