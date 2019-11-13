Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Yanal ısrarla istedi, yönetim bitiriyor

Bu yıl şampiyon olarak önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da buna göre şekillendiriyor. Bu doğrultuda rapor hazırlayan Yanal, yönetime dünya yıldızı bir ismin adını verdi. Yanal'ın raporunun ardından harekete geçen sarı-lacivertli yönetim ise yıldız ismin transferini bitirmek için çalışma başlattı. İşte Fenerbahçe son dakika haberleri...

13.11.2019 09:34 - Son Güncelleme: 13.11.2019 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





