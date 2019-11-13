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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Yanal ısrarla istedi, yönetim bitiriyor

Bu yıl şampiyon olarak önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da buna göre şekillendiriyor. Bu doğrultuda rapor hazırlayan Yanal, yönetime dünya yıldızı bir ismin adını verdi. Yanal'ın raporunun ardından harekete geçen sarı-lacivertli yönetim ise yıldız ismin transferini bitirmek için çalışma başlattı. İşte Fenerbahçe son dakika haberleri...

13.11.2019 09:34 - Son Güncelleme: 13.11.2019 09:34
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Yanal ısrarla istedi, yönetim bitiriyor

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer harekatı devam ediyor.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Yanal ısrarla istedi, yönetim bitiriyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı planlayan sarı-lacivertliler, bu hedef doğrultusunda dünyaca ünlü yıldızlara göz dikti.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Yanal ısrarla istedi, yönetim bitiriyor

Yönetimden Juventus ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Matuidi'yi isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu diğer isim de ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Yanal ısrarla istedi, yönetim bitiriyor

Ersun Yanal, kariyerinde kaldırmadığı kupa kalmayan yıldız futbolcunun devre arasında kadroya katılmasını istiyor.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Yanal ısrarla istedi, yönetim bitiriyor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Chelsea'de forma şansı bulamayan ve gelecek planlamasında da yer almayan Pedro'nun transferini talep ettiği öğrenildi.

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