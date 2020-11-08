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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut tarihi fırsatı tepti! Daum'dan sonra...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut tarihi fırsatı tepti! Daum'dan sonra...
Süper Lig'de evinde konuk ettiği Konyaspor'a karşı şok bir yenilgi alan Fenerbahçe, 8'inci haftada ilk kez kaybetti. Maç öncesi tarihe geçme ve Christoph Daum'un rekorunu kırma şansı olan Erol Bulut, bu fırsattan yararlanamadı.
08.11.2020 10:54
- Son Güncelleme: 08.11.2020 10:54
Sezona süper bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin serisi Kadıköy'de bozuldu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.
Üst üste 5. galibiyetini almak için sahaya çıkan Kanarya, ummadığı bir sonuçla karşılaşırken, teknik direktör Erol Bulut da önemli bir fırsatı elinin tersiyle itti.
SERİ 7 MAÇTA KALDI
Genç teknik adam, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe kariyerindeki ilk 8 maçta myenilgi yüzü görmeyen ilk yerli teknik direktör olma şansını Konyaspor karşısında kaçırdı.
İLK YERLİ HOCA OLACAKTI
Hürriyet'in derlediği haberine göre, sarı-lacivertli ekibin başında ilk 7 maçını kaybetmeyen Erol Bulut, Fenerbahçe kariyerindeki ilk 8 maçta mağlubiyet almayan ilk yerli teknik direktör olma fırsatını kullanamamış oldu.
DAUM'U YAKALAYAMADI
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Konyaspor maçının kaybedilmesinin ardından Christoph Daum'un başarısını yakalama şansını da kullanamadı.