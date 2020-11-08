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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut tarihi fırsatı tepti! Daum'dan sonra...

Süper Lig'de evinde konuk ettiği Konyaspor'a karşı şok bir yenilgi alan Fenerbahçe, 8'inci haftada ilk kez kaybetti. Maç öncesi tarihe geçme ve Christoph Daum'un rekorunu kırma şansı olan Erol Bulut, bu fırsattan yararlanamadı.

08.11.2020 10:54 - Son Güncelleme: 08.11.2020 10:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





