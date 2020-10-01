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Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Glasgow Rangers - Galatasaray maçı 11'leri...

Süper Lig'de 3 maçta 7 puan toplayarak iyi bir başlangıç yapan UEFA Avrupa Ligi'nde ise iki ön eleme turunu geçerek play-off'a kalan Galatasaray, İskoçya'da Glasgow Rangers'ın konuğu oluyor. Saracchi ve Arda'nın yokluğunda kafasındaki ilk 11'i planlayan Fatih Terim'in Babel'i yedek soyundurmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte Glasgow Rangers - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

01.10.2020 09:39 - Son Güncelleme: 01.10.2020 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





