Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Glasgow Rangers - Galatasaray maçı 11'leri...
Süper Lig'de 3 maçta 7 puan toplayarak iyi bir başlangıç yapan UEFA Avrupa Ligi'nde ise iki ön eleme turunu geçerek play-off'a kalan Galatasaray, İskoçya'da Glasgow Rangers'ın konuğu oluyor. Saracchi ve Arda'nın yokluğunda kafasındaki ilk 11'i planlayan Fatih Terim'in Babel'i yedek soyundurmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte Glasgow Rangers - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu 3. maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmayı kazanan takım Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkı kazanacak. Glasgow kentindeki İbrox Stadı'nda oynanacak maç 21.45'te başlayacak. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, Teve2'den şifresiz olarak yayımlanacak. Karşılaşmada Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis düdük çalacak.