Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadyumu açıldı! Göztepe taraftarları 7'den 70'e akın etti

Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı. Karşılaşma öncesinde sokaklara dolup taşan taraftarlar, yeni statlarının açılışını kutladı. Adeta karnaval havasında geçen açılış öncesi renkli kareler objektiflere yansıdı. Maçı bazı taraftarlar ise yeni stadın çatısından izledi. İşte o anlar...