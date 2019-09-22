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Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak üst üste aldığı Kayserispor ve Kasımpaşa galibiyetleri ile toparlanan Galatasaray, ligin sert ekibi Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ve önümüzdeki hafta da Fenerbahçe ile oynayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in rotasyona gitmesi bekleniyor. Derbi öncesi hata istemeyen Terim oyuncularını uyarırken, Yeni Malatyaspor maçı 11'ini de belirledi. İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının 11'leri...

22.09.2019 10:49 - Son Güncelleme: 22.09.2019 10:49
Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu

Devler Ligi'nde Brugge'den istediğini alarak dönen Galatasaray gözünü bugün oynayacağı Malatyaspor karşılaşmasına çevirdi.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu

İmparator Fatih Terim, kulübede olamayacağı Yeni Malatya maçı için özel bir toplantı yaptı. Usta hoca "Derbi önce hata istemiyorum. Kazanıp geleceğiz" dedi.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu

Fatih Terim, Avrupa Kupası dönüşleri sıkıntı yaşadıklarını hatırlatarak oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu

İmparator "Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Kendi evimizdeki bu maç öncesi hata yapma lüksümüz yok. Yeni Malatyaspor güçlü bir takım. Sezona da iyi başladılar. Maça iyi konsantre olun. Derbiyi değil, Malatya'yı düşünün" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu

SKORA GÖRE ANDONE
Fatih Terim, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hücumda Radamel Falcao'yu kullanacak. İmparator'un B Planı da hazır. Skora ve oyunun gidişatına göre cezası sona eren Andone de şans bulabilir.

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