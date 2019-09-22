Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak üst üste aldığı Kayserispor ve Kasımpaşa galibiyetleri ile toparlanan Galatasaray, ligin sert ekibi Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ve önümüzdeki hafta da Fenerbahçe ile oynayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in rotasyona gitmesi bekleniyor. Derbi öncesi hata istemeyen Terim oyuncularını uyarırken, Yeni Malatyaspor maçı 11'ini de belirledi. İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının 11'leri...

22.09.2019 10:49 - Son Güncelleme: 22.09.2019 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





