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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi unutulmaz sözler

Süper Lig'de 5'inci hafta karşılaşmaları henüz sonuçlanmamışken, gözler önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. İki tarafın yöneticilerinden de derbi öncesi sert açıklamalar gelirken, geçmişten günümüze damga vuran derbi sözlerini sizler için derledik...

22.09.2019 08:47 - Son Güncelleme:
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi unutulmaz sözler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yaklaşırken, derbi hakkında söylenen unutulmaz sözler paylaşılmaya başlandı.

İşte dev derbi için söylenen birbirinden ilginç sözler...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi unutulmaz sözler

Mondragon: 'Birisi bana 'şampiyon olmayacaksın ama F.Bahçe'yi deplasmanda yeneceksin' dese 'tamam' derim'

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi unutulmaz sözler

Hasan Şaş: 'Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmek için her şeyi yaptık. Mondragon, bir sürü mum yaktı; yine olmadı. Bülent Tulun'a; Abi bu soyunma odasını yakacak ama yine yeniliyoruz' demiştim.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi unutulmaz sözler

Ahmet Çakar: 'Mancini 10 kişi kalan rakibine karşı oyuncularına 'yerde yat' diyorsa bu ülkenin en büyüğü Fenerbahçe'dir'

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi unutulmaz sözler

Hakan Ünsal: 'Yıllardır Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetler nasıl bir psikoloji oluşturduysa G.Saraylılarda; kazandıklarına inanmakta güçlük çekiyorlardı.'

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