Erman Toroğlu'ndan şok yorum: Fenerbahçe ağlamaya devam ederse...
Sahasında Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe, iki hafta aradan sonra yeniden 3 puan almasını bildi. Sahasında baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertli ekip 1-0 geri düşmesine rağmen Zanka ve Muriç'in golleriyle kazandı. Maç fazlasıyla 2. sıraya yükselen Fenerbahçe, Galatasaray derbisini beklemeye başladı. Maçın ardından usta spor yazarları da karşılaşmayı değerlendirdi. İşte öne çıkan yazılar...
22.09.2019 11:16
- Son Güncelleme: 22.09.2019 11:17
Emre'siz asla | Emre Bol
Takımı haftalardır mecburen yama stoperlerle oynatan Ersun Yanal, bu kez hazır olmayan Adil Rami'yi sahaya sürerek kendisini eleştirenlere, "Alın size Adil" dedi aslında! Ama benim elimden yine kurtulamayacak!
1- Adil Rami neden bu zamana kadar hazırlanamadı?
2- Serdar Aziz ve Sadık, Jailson oynatılacak kadar mı yetersiz?
Bu soruları elbette takımın teknik direktörüne sormak durumundayız.
Zira oyuncuları hazırlayıp, takıma faydalı hale getirmek teknik adamın işidir.
Fenerbahçe, gücünü geçen maçlara oranla daha ekonomik kullanmaya başlamış. Karşılaşmanın sonuna kadar saha hakimiyeti onların elindeydi.
Bu kadar baskılı oynayıp, bu kadar az pozisyona girmelerinin nedeni 3. bölgede kreatif oyuncu eksikliğinden başka bir şey değil.