Erman Toroğlu'ndan şok yorum: Fenerbahçe ağlamaya devam ederse...

Emre'siz asla | Emre Bol

Takımı haftalardır mecburen yama stoperlerle oynatan Ersun Yanal, bu kez hazır olmayan Adil Rami'yi sahaya sürerek kendisini eleştirenlere, "Alın size Adil" dedi aslında! Ama benim elimden yine kurtulamayacak!