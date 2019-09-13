Galatasaray'ın efsanesi 'Fener forması giyer misin?' sorusuna 'Şeref duyarım' dedi
Türkiye'de futbolun yıldızları bazı takımlarla özdeşleşip kafalarımızda onlardan ayrılmaz bir parça haline geliyorlar. Ama bazen onların gönlünde yatan aslan bambaşka olabiliyor. Tıpkı onun gibi. Galatasaray'ın yıldız isminin yaptığı 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım' açıklaması tüm tabuları yıkacak cinsten. Galatasaraylılığı şüphe götürmez bu efsane isim Fenerbahçe formasını da sırtına geçirdi. Peki bu isim kim? İşte çok şaşıracağınız o gerçek ve futbolcuların çocukken tuttuğu takımlar.
FENERBAHÇE FORMASININ HİKAYESİ
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaların en unutulmazlarından biri şüphesiz ki Sarı-Kırmızılı efsane futbolcu Metin Oktay'ın Fenerbahçe formasını sırtına geçirdiği jübile maçıydı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı 23 Ağustos 1969 tarihinde oynanan maçta Metin Oktay, Fenerbahçeli Can Bartu ile karşılamanın başında forma değiştirdi ve iki yıldız futbolcu 10 dakikalığına rakip formalarla mücadele etti.
FENER FORMASI GİYER MİSİN? "ŞEREF DUYARIM"
Metin Oktay 1968-1969 sezonundaki jübile maçında Fenerbahçe ile karşılaşmak ister. Fenerbahçe yöneticisi Eşref Aydın'ın bu isteğe cevabı şu şekildedir: "Tek bir şartım var. Fenerbahçe kulübü ve taraftarı her zaman sana hayrandı. 10 dakikalığına da olsa Fenerbahçe formasını giyer misin?"