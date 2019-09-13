Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalma nedeni belli oldu

Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği listede adına yer verilmeyen Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalma nedeni belli oldu. Transferin son gününde sarı-lacivertli ekip yetkilileri tarafından "Kendine kulüp bul" denilen Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasından dolayı çok üzgün olduğu belirtilirken, kendisine kulüp aradığı aktarıldı.

13.09.2019 10:24 - Son Güncelleme: 13.09.2019 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





