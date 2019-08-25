Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray - Konyaspor maçı 11'leri belli oldu

Süper Lig'de Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray, evinde Aykut Kocaman'ın Konyaspor'unu konuk edecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada mutlak 3 puan parolası ile karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da sakatlıklar can sıkarken, teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir 11 sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. İşte Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri...

25.08.2019 13:48 - Son Güncelleme: 25.08.2019 13:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





