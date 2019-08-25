GaleriSpor

Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray - Konyaspor maçı 11'leri belli oldu

Süper Lig'de Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray, evinde Aykut Kocaman'ın Konyaspor'unu konuk edecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada mutlak 3 puan parolası ile karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da sakatlıklar can sıkarken, teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir 11 sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. İşte Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri...

25.08.2019 13:48 - Son Güncelleme: 25.08.2019 13:50
Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray - Konyaspor maçı 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray - Konyaspor maçı 11'leri belli oldu

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadelede saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray - Konyaspor maçı 11'leri belli oldu

Sarı kırmızılılar sezona Denizlispor mağlubiyeti ile başlarken Konyaspor ilk haftada konuk ettiği Ankaragücü ile golsüz berabere kalmıştı.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray - Konyaspor maçı 11'leri belli oldu

KARŞILAŞMA ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Galatasaray ve Konyaspor, Süper Lig'de 37. kez karşılaşacak. Galatasaray önceki 36 maçın sadece ikisini kaybetti (27G 7B).

Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray - Konyaspor maçı 11'leri belli oldu

Süper Lig'de Konyaspor'a 25 maçtır yenilmeyen Galatasaray (19G 6B), rakibine en son 13 Eylül 2003'teki maçta mağlup oldu (0-1).

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe son dakikada attı ortalık karıştı! Arda Turan'ın kardeşi tribünde...
Fenerbahçe son dakikada attı ortalık karıştı! Arda Turan'ın kardeşi tribünde...