Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu
Avrupa'da turları tek tek geçen Trabzonspor, Süper Lig'e Kasımpaşaspor beraberliği ile başlamıştı. Bugün taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan bordo-mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman'ın sahaya sürmeyi planladığı 11 belli oldu. İşte Trabzonspor - Yeni Malatyaspor 11'leri...
25.08.2019 14:14
- Son Güncelleme: 25.08.2019 14:15
Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda 19.15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Sparta Prag takımını eleyen play-off turu ilk maçında deplasmanda AEK'yı 3-1 yenerek büyük avantaj elde eden bordo-mavililer, Süper Lig'de ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa karşısında sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'u yenerek bu sezon ilk 3 puanını almanın mücadelesini verecek.
Trabzonspor'da Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.