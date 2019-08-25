Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu

Avrupa'da turları tek tek geçen Trabzonspor, Süper Lig'e Kasımpaşaspor beraberliği ile başlamıştı. Bugün taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan bordo-mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman'ın sahaya sürmeyi planladığı 11 belli oldu. İşte Trabzonspor - Yeni Malatyaspor 11'leri...

25.08.2019 14:14 - Son Güncelleme: 25.08.2019 14:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





