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Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu

Avrupa'da turları tek tek geçen Trabzonspor, Süper Lig'e Kasımpaşaspor beraberliği ile başlamıştı. Bugün taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan bordo-mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman'ın sahaya sürmeyi planladığı 11 belli oldu. İşte Trabzonspor - Yeni Malatyaspor 11'leri...

25.08.2019 14:14 - Son Güncelleme: 25.08.2019 14:15
Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu

Medical Park Stadı'nda 19.15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Sparta Prag takımını eleyen play-off turu ilk maçında deplasmanda AEK'yı 3-1 yenerek büyük avantaj elde eden bordo-mavililer, Süper Lig'de ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa karşısında sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'u yenerek bu sezon ilk 3 puanını almanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.

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