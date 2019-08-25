Fenerbahçe son dakikada attı ortalık karıştı! Arda Turan'ın kardeşi tribünde...
Süper Lig'e fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, ikinci hafta karşılaşmasında zorlu Başakşehir deplasmanında son dakika golüyle güldü. Bu sonuçla ikide iki yapan Fenerbahçe yoluna devam ederken, Başakşehir iki maçı da puansız geçmiş oldu. Fenerbahçe'nin son dakikada Dirar ile bulduğu golün ardından tribünlerde de olay çıktı. Ekranlara yansımayan görüntülerde Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın golün ardından sevinen Fenerbahçeli taraftarlar ile tartıştığı görüldü. İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından tribünlerde yaşananlar...
Fenerbahçe tribün grupları, Kırıkkale'de eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için maçtan bir gün önce, deplasmana gelecek olanlara siyah giyinme çağrısında bulundu. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçeli taraftarların tamamına yakını siyah tişörtlerle Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi. Öte yandan sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya da üzerilerinde 'Emine Bulut' yazılı siyah tişörtlerle çıktı.