Fenerbahçe son dakikada attı ortalık karıştı! Arda Turan'ın kardeşi tribünde...

Süper Lig'e fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, ikinci hafta karşılaşmasında zorlu Başakşehir deplasmanında son dakika golüyle güldü. Bu sonuçla ikide iki yapan Fenerbahçe yoluna devam ederken, Başakşehir iki maçı da puansız geçmiş oldu. Fenerbahçe'nin son dakikada Dirar ile bulduğu golün ardından tribünlerde de olay çıktı. Ekranlara yansımayan görüntülerde Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın golün ardından sevinen Fenerbahçeli taraftarlar ile tartıştığı görüldü. İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından tribünlerde yaşananlar...

25.08.2019 11:58 - Son Güncelleme: 25.08.2019 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





