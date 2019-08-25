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Fenerbahçe son dakikada attı ortalık karıştı! Arda Turan'ın kardeşi tribünde...

Süper Lig'e fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, ikinci hafta karşılaşmasında zorlu Başakşehir deplasmanında son dakika golüyle güldü. Bu sonuçla ikide iki yapan Fenerbahçe yoluna devam ederken, Başakşehir iki maçı da puansız geçmiş oldu. Fenerbahçe'nin son dakikada Dirar ile bulduğu golün ardından tribünlerde de olay çıktı. Ekranlara yansımayan görüntülerde Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın golün ardından sevinen Fenerbahçeli taraftarlar ile tartıştığı görüldü. İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından tribünlerde yaşananlar...

25.08.2019 11:58 - Son Güncelleme: 25.08.2019 11:58
Fenerbahçe son dakikada attı ortalık karıştı! Arda Turan'ın kardeşi tribünde...

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir deplasmanına konuk oldu...

Fenerbahçe son dakikada attı ortalık karıştı! Arda Turan'ın kardeşi tribünde...

Fenerbahçe tribün grupları, Kırıkkale'de eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için maçtan bir gün önce, deplasmana gelecek olanlara siyah giyinme çağrısında bulundu. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçeli taraftarların tamamına yakını siyah tişörtlerle Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi. Öte yandan sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya da üzerilerinde 'Emine Bulut' yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

Fenerbahçe son dakikada attı ortalık karıştı! Arda Turan'ın kardeşi tribünde...

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mücadeleyi birlikte izlediler.

Fenerbahçe son dakikada attı ortalık karıştı! Arda Turan'ın kardeşi tribünde...

Mücadeleyi TFF Başkanı Nihat Özdemir de tribünden seyretti...

Fenerbahçe son dakikada attı ortalık karıştı! Arda Turan'ın kardeşi tribünde...

EMRE'YE ÇİÇEĞİ GÜMÜŞDAĞ'IN KIZI VE KENDİ OĞLU VERDİ
Maç öncesinde seremoni başlamadan geçen sezon Başakşehir forması giyen Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'na çiçek verildi. Emre çiçeği, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kızı Sena Gümüşdağ ve kendi oğlu Ömer Akif Belözoğlu'ndan aldı.

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