Beşiktaş paramparça! Quaresma, Tolgay Arslan, Vida...
Beşiktaş paramparça! Ara transfer döneminde takımda büyük kayıplar yaşadı Beşiktaş. Tolgay Arslan'ın ayrılık iddiaları, Roma ve Inter'in Domagoj Vida ile ilgilenmesi, Tolgay Arslan krizi... Liste uzayıp gidiyor. Peki Beşiktaş'tan ayrılacak isimler kimler? İşte o liste.
29.01.2019 12:21
- Son Güncelleme: 29.01.2019 12:38
Beşiktaş'ta transfer dönemi değil ayrılık dönemi ön plana çıktı. Siyah beyazlılar kadroya takviye çalışmalarını sürdürürken ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor...
Ara transfer döneminde kadrosuna Burak Yılmaz, Mirin ve Muhayyer Oktay'ı katan Beşiktaş'ta Pepe, Babel'in ardından son olarak Vagner Love ile yollar ayrılmıştı.
Quaresma'nın da artık tesislerde vedalaşmasıyla ayrılığı açıklanmıştı. Sıradaki isimler bazında "Kimin sözleşmesi feshedilecek, kimin ayrılığı transferle gerçekleşecek?" sorularının cevabı belli oldu.
İşte Beşiktaş'ta Pepe, Babel, Vagner Love ve Quaresma'nın ardından takımdan ayrılması beklenen isimlerin listesi:
TOLGAY ARSLAN
Kadro dışı bırakılan yıldız orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın ayrılması an meselesi...