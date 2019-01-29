Beşiktaş paramparça! Quaresma, Tolgay Arslan, Vida...

Beşiktaş paramparça! Ara transfer döneminde takımda büyük kayıplar yaşadı Beşiktaş. Tolgay Arslan'ın ayrılık iddiaları, Roma ve Inter'in Domagoj Vida ile ilgilenmesi, Tolgay Arslan krizi... Liste uzayıp gidiyor. Peki Beşiktaş'tan ayrılacak isimler kimler? İşte o liste.

29.01.2019 12:21 - Son Güncelleme: 29.01.2019 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





