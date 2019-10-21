Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak '28 şampiyonluk' açıklaması

Avrupa ülkeleri kendi futbol tarihlerini inkar etmiyor ve ilk ülke şampiyonlarını bahaneler bulmadan bugün farklı isimler altında oynanan lig şampiyonluklarına ekliyor. En kısa zamanda ülkemizin de kendi tarihiyle barışmasını diliyor ve bu dosyamızda önde gelen Avrupa liglerinin en çok şampiyon olan takımlarını sıralıyoruz.