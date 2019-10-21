Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak '28 şampiyonluk' açıklaması
Fenerbahçe'den şampiyonluk sayılarla ilgili flaş bir açıklama geldi. Fenerbahçe, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak şampiyonluk sayılarının 28 olduğunu iddia etti ve Avrupa liglerinden örnekler verdi. İşte Fenerbahçe kulübünden yapılan o açıklama...
21.10.2019 19:07
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Avrupa ülkeleri kendi futbol tarihlerini inkar etmiyor ve ilk ülke şampiyonlarını bahaneler bulmadan bugün farklı isimler altında oynanan lig şampiyonluklarına ekliyor. En kısa zamanda ülkemizin de kendi tarihiyle barışmasını diliyor ve bu dosyamızda önde gelen Avrupa liglerinin en çok şampiyon olan takımlarını sıralıyoruz.
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