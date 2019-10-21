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Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak '28 şampiyonluk' açıklaması

Fenerbahçe'den şampiyonluk sayılarla ilgili flaş bir açıklama geldi. Fenerbahçe, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak şampiyonluk sayılarının 28 olduğunu iddia etti ve Avrupa liglerinden örnekler verdi. İşte Fenerbahçe kulübünden yapılan o açıklama...

21.10.2019 19:07 - Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak '28 şampiyonluk' açıklaması

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak '28 şampiyonluk' açıklaması

Türkiye'de Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları'nı gündeme getirmesinin ardından Dünya'daki örnekleri inceledik. Avrupa liglerindeki örnekler de Fenerbahçemizin 1959 öncesiyle ilgili haklılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak '28 şampiyonluk' açıklaması

Avrupa ülkeleri kendi futbol tarihlerini inkar etmiyor ve ilk ülke şampiyonlarını bahaneler bulmadan bugün farklı isimler altında oynanan lig şampiyonluklarına ekliyor. En kısa zamanda ülkemizin de kendi tarihiyle barışmasını diliyor ve bu dosyamızda önde gelen Avrupa liglerinin en çok şampiyon olan takımlarını sıralıyoruz.

Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak '28 şampiyonluk' açıklaması

ALMANYA

BAYERN MÜNİH (29 ŞAMPİYONLUK)

Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak '28 şampiyonluk' açıklaması

1903'ten Bundesliga'nın kurulduğu 1963 tarihine kadar Almanya'da ligler; bölge liglerinin şampiyonlarının eleme usulü karşılaşarak ülke şampiyonluğu için yarıştığı bir düzende oynanmıştır. Bu zaman diliminde savaşlardan nasibini alan futbol, var olan düzene göre de şekillenmiştir.

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