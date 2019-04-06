Mustafa Cengiz'den tedbir zaferi

Geçtiğimiz ay düzenlenen genel kurulda idari olarak ibra edilmeyerek büyük bir şok yaşayan Galatasaray yönetime iki iyi haber daha geldi. Önceki gün 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Denetim Kurulu'nun kongrede alınan idari ibrasızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onaylamıştı. Dün de Abdurrahim Albayrak'ın 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, Yusuf Günay'ın da 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruları olumlu yanıt aldı.
23 NİSAN ZORUNLULUĞU ARTIK YOK
İki yöneticinin tedbir talepleri kabul edilerek, yürütmeyi durdurma kararı verildi. Böylece Galatasaray yönetiminin 23 Nisan'a kadar seçime gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Ayrıca Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler bir sonraki seçimde yeniden aday olabilme hakkına da yeniden kavuşmuş oldu.
PROBLEMLER ORTADAN KALKMIŞTIR
Görevlerinin başında olduklarını belirten Abdurrahim Albayrak, "Şuan için problemler ortadan kalkmıştır. Görevimizin başındayız. Amacımız takımımızı şampiyonluğa ulaştırmak" diye konuştu. Yusuf Günay ise "İbrasızlık kararı ortadan kalktı. Galatasaray için çalışmaya devam" dedi.
GALATASARAY, ABD'YE AÇILIYOR
Yeni gelir kapıları arayan Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar, ABD Ligi takımlarından Phoenix Rising ile uluslararası alanda işbirliği anlaşması yaptı. Anlaşma genç futbolcuların keşfi, dostluk maçları ve turnuvalar ile G.Saray ürünlerinin ABD'de tanınması ve satılmasını kapsıyor.
23 NİSAN ZORUNLULUĞU ARTIK YOK
İki yöneticinin tedbir talepleri kabul edilerek, yürütmeyi durdurma kararı verildi. Böylece Galatasaray yönetiminin 23 Nisan'a kadar seçime gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Ayrıca Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler bir sonraki seçimde yeniden aday olabilme hakkına da yeniden kavuşmuş oldu.
PROBLEMLER ORTADAN KALKMIŞTIR
Görevlerinin başında olduklarını belirten Abdurrahim Albayrak, "Şuan için problemler ortadan kalkmıştır. Görevimizin başındayız. Amacımız takımımızı şampiyonluğa ulaştırmak" diye konuştu. Yusuf Günay ise "İbrasızlık kararı ortadan kalktı. Galatasaray için çalışmaya devam" dedi.
GALATASARAY, ABD'YE AÇILIYOR
Yeni gelir kapıları arayan Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar, ABD Ligi takımlarından Phoenix Rising ile uluslararası alanda işbirliği anlaşması yaptı. Anlaşma genç futbolcuların keşfi, dostluk maçları ve turnuvalar ile G.Saray ürünlerinin ABD'de tanınması ve satılmasını kapsıyor.
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