Galatasaray’da orta sahaya sürpriz aday! Mourinho’nun istemediği isim geliyor

MENAJERİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Adı Galatasaray'la anılmaya başlanan Amadou Diawara'nın menaceri de sürece dahil oldu. Roma'nın teknik patronu Jose Mourinho'ya ağır eleştirilerde bulunan menajer Daniele Piraino, "Mourinho, Bodo Glimt yenilgisi için Diawara'yı günah keçisi mi ilan ediyor? Yoksa kulübünü bir transfer yapmaya mı zorluyor, işin açıkçası anlayamadım. Ancak kesin olan bir şey var ki, Mourinho son derece rahatsız edici bir durum yarattı. Şimdi bunu nasıl düzeltecek çok merak ediyorum ve endişeliyim" diye konuştu.