Beşiktaş'ta bir şok daha! O isimlerle yollar ayrılıyor

"KAN DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Orman, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında yaptığı açıklamayla "Bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Çok önemli, düzgün ve iyi bir hoca ve takımımız var. Şu anki negatif hava benim üzerimden gidiyor. Ben bu işe girdiğimde Beşiktaş aşkı için girdim. İyi bir hizmet verdiğimi düşünüyorum vicdanen. Büyük ihtimalle Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonrasını Küfür hak etmediğimizi düşünüyorum. Hayatım Beşiktaş içinde geçti. Beşiktaş için kavga ettim. Bana küfür edenler daha doğmamışken, ben içinden geldim. Taraftar Beşiktaş'ın sahibindir, doğrudur. Beşiktaş'ın yeni bir enerjiye ihtiyacı var."