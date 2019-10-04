Beşiktaş'ta bir şok daha! O isimlerle yollar ayrılıyor
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne çok kötü bir başlangıç yaparak başlayan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Fikret Orman'ın başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından oklar şimdi de teknik direktör Abdullah Avcı'ya döndü. Avcı ise istifa etmeyeceğini belirterek "Antrenörlüğümü kimse tartışamaz" diye sert bir çıkış yaptı. Wolves mağlubiyetinin ardından bir rapor hazırlığında olan Avcı'nın 6 ismin üzerini çizdiği belirtildi.
"KAN DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"
Orman, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında yaptığı açıklamayla "Bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Çok önemli, düzgün ve iyi bir hoca ve takımımız var. Şu anki negatif hava benim üzerimden gidiyor. Ben bu işe girdiğimde Beşiktaş aşkı için girdim. İyi bir hizmet verdiğimi düşünüyorum vicdanen. Büyük ihtimalle Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonrasını Küfür hak etmediğimizi düşünüyorum. Hayatım Beşiktaş içinde geçti. Beşiktaş için kavga ettim. Bana küfür edenler daha doğmamışken, ben içinden geldim. Taraftar Beşiktaş'ın sahibindir, doğrudur. Beşiktaş'ın yeni bir enerjiye ihtiyacı var."
"MEVCUDİYETİM BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDE ENGELMİŞ GİBİ"
Ne yaptıysam Beşiktaş için yaptım. Elimizden geldiğince Beşiktaşımıza hizmet ettik. Niyetimi çok net anlattım. Şu andaki süreç benim mevcudiyetim sanki Beşiktaş'ın önünde bir engelmiş gibi. Benim işimle ilgili Beşiktaş'tan hiçbir menfaatim olmadı. Sadece ve sadece vermeye geldim." istifa kararı aldığını açıklamıştı.