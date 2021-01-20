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Fatih Terim'den ilk 11'de sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Denizlispor maçı 11'leri...

Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan ve Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 5'er puan gerisinde kaldı. Denizlispor maçı öncesi kadrosunda 6 eksik bulunan Muslera'nın ilk 11'e yeniden geri dönmesi beklenirken, Beşiktaş maçında savunmada yaptığı 2 hatayla yenilen gollerde büyük pay sahibi olan Luyindama'nın da sürpriz bir şekilde yine ilk 11'de başlayacağı, Ryan Donk'un ise yedek soyunacağı belirtildi. İşte Galatasaray - Denizlispor maçının muhtemel 11'leri...

20.01.2021 10:43 - Son Güncelleme: 20.01.2021 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





