Fatih Terim'den ilk 11'de sürpriz tercih! İşte Galatasaray - Denizlispor maçı 11'leri...
Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan ve Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 5'er puan gerisinde kaldı. Denizlispor maçı öncesi kadrosunda 6 eksik bulunan Muslera'nın ilk 11'e yeniden geri dönmesi beklenirken, Beşiktaş maçında savunmada yaptığı 2 hatayla yenilen gollerde büyük pay sahibi olan Luyindama'nın da sürpriz bir şekilde yine ilk 11'de başlayacağı, Ryan Donk'un ise yedek soyunacağı belirtildi. İşte Galatasaray - Denizlispor maçının muhtemel 11'leri...
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında bugün sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. TT Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Ligde geride kalan 19 haftanın birini bay geçen sarı- kırmızılılar, 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 33 puan topladı.
Takımlar lig tarihinde İstanbul'da daha önce 20 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın 14, Denizlispor'un 3 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarıkırmızılı takımın, evinde attığı 42 gole karşılık, misafir ekip ise 17 gol kaydetti.
Galatasaray, Süper Lig'de evinde bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom 18 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Aslan iç sahada son olarak Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla yenmişti.
İŞTE KARŞILAŞMADA MUHTEMEL 11'LER