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Beşiktaşlı isme Süper Lig'den iki talip

Beşiktaş tarafından kadro dışı bırakılan ve takımdan gönderilmek istenen Jeremain Lens'e Süper Lig'den iki ekip talip oldu. Siyah-beyazlı ekibin transferde kolaylık sağlayacağı öğrenilirken, Lens'in konuyla ilgili kararı bekleniyor. İşte detaylar...

20.01.2021 11:56 - Son Güncelleme: 20.01.2021 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





