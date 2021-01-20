Beşiktaşlı isme Süper Lig'den iki talip
Beşiktaş tarafından kadro dışı bırakılan ve takımdan gönderilmek istenen Jeremain Lens'e Süper Lig'den iki ekip talip oldu. Siyah-beyazlı ekibin transferde kolaylık sağlayacağı öğrenilirken, Lens'in konuyla ilgili kararı bekleniyor. İşte detaylar...
20.01.2021 11:56
- Son Güncelleme: 20.01.2021 11:57
Süper Lig'de son olarak derbide Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, liderliğini sürdürüyor.
Siyah-beyazlılarda bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararıyla Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jeremain Lens'in yeni adresi ise Ankaragücü oluyor.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde transferde sıcak gelişmeler yaşandı.
Ligde oynadığı 18 maçta topladığı 15 puan ile 20. sırada yer alan Başkent ekibi, BB Erzurumspor'un görüşme gerçekleştirdiği ve haber beklediği Jeremain Lens için devreye girdi.
İstanbul'da yapılan görüşme sonrası Hollandalı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
102 maçta Beşiktaş formasını giyen, 12 gol ve 20 asist kaydeden Lens, siyah-beyazlılardan senelik 1 milyon 950 bin euro kazanıyor.