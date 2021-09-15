Resmen gol makinesi! Cristiano Ronaldo'nun gol sayısı Şampiyonlar Ligi temsilcilerimizin toplam gollerinden fazla
Manchester United'ın Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, makine gibi gollerini sıralamaya devam ediyor. Yıldız golcü, dün gece İsviçre deplasmanını da boş geçmedi. Ronaldo'nun attığı goller, Şampiyonlar Ligi temsilcilerimizin attığı gollerin toplam sayısına fazla.
15.09.2021 11:45
- Son Güncelleme: 15.09.2021 11:45
10'unda ise Cristiano Ronaldo takımlarımızdan daha fazla gol attı. 2008-09 sezonunda ise temsilcilerimiz ile Ronaldo arasında beraberlik hakim… (4'er gol).