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Resmen gol makinesi! Cristiano Ronaldo'nun gol sayısı Şampiyonlar Ligi temsilcilerimizin toplam gollerinden fazla

Manchester United'ın Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, makine gibi gollerini sıralamaya devam ediyor. Yıldız golcü, dün gece İsviçre deplasmanını da boş geçmedi. Ronaldo'nun attığı goller, Şampiyonlar Ligi temsilcilerimizin attığı gollerin toplam sayısına fazla.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
15.09.2021 11:45 - Son Güncelleme: 15.09.2021 11:45
Resmen gol makinası! Cristiano Ronaldo’nun gol sayısı Şampiyonlar Ligi temsilcilerimizin toplam gollerinden fazla

Manchester United'ın Young Boys'a 2-1 kaybettiği maçta Ronaldo takımının tek golünü atan isimdi.

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Resmen gol makinası! Cristiano Ronaldo’nun gol sayısı Şampiyonlar Ligi temsilcilerimizin toplam gollerinden fazla

Devler Ligi'ndeki ilk maçına 2003-04 sezonunda çıkan Portekizli yıldız 135. golüne imza attı.

Resmen gol makinası! Cristiano Ronaldo’nun gol sayısı Şampiyonlar Ligi temsilcilerimizin toplam gollerinden fazla

2003-04 sezonundan bu yana temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi'nde toplam 133 gol atabildi.

Resmen gol makinası! Cristiano Ronaldo’nun gol sayısı Şampiyonlar Ligi temsilcilerimizin toplam gollerinden fazla

R7, ilk golünü 2006-07 sezonunda attı. 14 sezonda 3 kez; 2007/08 (2 takımımız), 2012-13 ve 2020/21'de takımlarımız daha fazla attı.

Resmen gol makinası! Cristiano Ronaldo’nun gol sayısı Şampiyonlar Ligi temsilcilerimizin toplam gollerinden fazla

10'unda ise Cristiano Ronaldo takımlarımızdan daha fazla gol attı. 2008-09 sezonunda ise temsilcilerimiz ile Ronaldo arasında beraberlik hakim… (4'er gol).

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