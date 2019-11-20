Eski başkan Ali Şen'den çok konuşulacak açıklama: Ali Koç ile devam edilmez
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Eski başkan Ali Şen, "Bu sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç'la devam edeceklerini sanmıyorum." dedi. Şen,Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin'in takımdan gönderiliş süreçleri ile alakalı da konuştu.
20.11.2019 15:44
- Son Güncelleme: 20.11.2019 15:50
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, sarı-lacivertli kulübün bu sezon şampiyon olması Ali Koç ile de devam edilmeyeceğini ifade etti.
Fenerbahçe'nin ve mevcut başkan Ali Koç'un performansını soruyoruz Ali Şen'e ve efsane başkan bu ikiliye bir de taraftarı ekleyerek ilginç bir cevap veriyor:
"BİR TÜRLÜ OLMUYOR"
"Şimdi Ali Koç, geçen sezon basketbol iyi, futbol çok kötü. Bu sezon basketbol çok kötü, futbol iyi derken mağlup oluyorsun. İstediğiniz gibi bir türlü olmuyor. Şampiyonluk şart.
"ALİ KOÇ'LA DEVAM EDİLECEĞİNİ SANMIYORUM"
Taraftarlar geçen sezon bütün tribünleri doldurdu. Bu sezon en zor anlarda yine doldurdu. Fenerbahçe taraftarlarını çok iyi tanıyan biri olarak, bu sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç'la devam edeceklerini sanmıyorum."
"GÜN GELECEK FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA..."
Türk futbolunun an itibarıyla en büyük sıkıntısı kulüplerin içinde bulunduğu mali çıkmaz. Salt 4 büyük kulübün 11 milyar liraya yakın borcu var. Her geçen sezon da bu borç miktarı artıyor.