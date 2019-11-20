Eski başkan Ali Şen'den çok konuşulacak açıklama: Ali Koç ile devam edilmez

"ALİ KOÇ'LA DEVAM EDİLECEĞİNİ SANMIYORUM"

Taraftarlar geçen sezon bütün tribünleri doldurdu. Bu sezon en zor anlarda yine doldurdu. Fenerbahçe taraftarlarını çok iyi tanıyan biri olarak, bu sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç'la devam edeceklerini sanmıyorum."

