Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi Old Trafford'u bastı! Büyük protesto...
İngiltere büyük bir protestoya sahne oldu. Manchester United taraftarları, Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimi sebebiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesine karşı Old Trafford'ta protesto düzenledi. Protesto sebebiyle Manchester United-Liverpool karşılaşması ileri bir saate ertelendi.
02.05.2021 19:51
- Son Güncelleme: 02.05.2021 19:53
KULÜP SAHİPLERİ PROTESTO EDİLDİ
Yerel saatle 14.00 civarında stadyuma girip bariyerleri yıkan taraftarlar, kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesin, protesto etti. Öfkeli taraftarlar, ayrıca Manchester United'ın, Liverpool'la oynayacağı müsabaka öncesinde futbol takımının kaldığı otelinin girişini de kapattı.