RAMAZAN İMSAKİYE
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Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi Old Trafford'u bastı! Büyük protesto...

İngiltere büyük bir protestoya sahne oldu. Manchester United taraftarları, Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimi sebebiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesine karşı Old Trafford'ta protesto düzenledi. Protesto sebebiyle Manchester United-Liverpool karşılaşması ileri bir saate ertelendi.

02.05.2021 19:51 - Son Güncelleme: 02.05.2021 19:53
Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi Old Trafford'u bastı! Büyük protesto...

İngiltere'de çok konuşulacak bir olay yaşandı.

Manchester United taraftarları, Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimi sebebiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesine karşı Old Trafford'ta protesto düzenledi.

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Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi Old Trafford'u bastı! Büyük protesto...

OLD TRAFFORD'A BASKIN

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchestester United'ta yüzlerce taraftar, Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişiminde bulunulması sebebiyle Old Trafford'ta toplandı.

Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi Old Trafford'u bastı! Büyük protesto...

KULÜP SAHİPLERİ PROTESTO EDİLDİ

Yerel saatle 14.00 civarında stadyuma girip bariyerleri yıkan taraftarlar, kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesin, protesto etti. Öfkeli taraftarlar, ayrıca Manchester United'ın, Liverpool'la oynayacağı müsabaka öncesinde futbol takımının kaldığı otelinin girişini de kapattı.

Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi Old Trafford'u bastı! Büyük protesto...

Taraftarların güvenlik görevlilerinin tüm engellerine rağmen bariyerleri aşarak Old Trafford'ta öfkeli bir protesto düzenlemesi nedeniyle Manchester United'ın Liverpool ile yerel saatle 16.30'da yapacağı karşılaşma ileri bir saate alındı.

Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi Old Trafford'u bastı! Büyük protesto...

Manchester polisi, Liverpool'un da otelinde kalmaya devam etmesini söylerken, gösterici taraftarlar için aramaların devam ettiğini belirtildi.